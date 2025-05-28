詹皇預計執行球員選項留湖人　ESPN名記：NBA將迎最瘋狂休賽季

“I THINK THIS OFFSEASON MIGHT BE THE CRAZIEST EVER.”



ESPN’s Shams Charania on the upcoming 2025 NBA offseason ????????️



Who’s getting traded & who’s signing where? ????



Via. @PatMcAfeeShow pic.twitter.com/FNtuPM1XjD — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 27, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）剛打完生涯第22季，對於未來動向，他並未明確表態。不過《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）今（28）日爆料，詹皇預計執行下季的球員選項，他更預測NBA今夏將迎來「史上最瘋狂」休賽季，可能出現大量交易。

詹姆斯在湖人止步季後賽首輪後，對是否出戰生涯第23季、也是在湖人效力的第8季持保留態度，他表示會先與家人討論後再做決定。 他擁有2025-26賽季價值5260萬美元的球員選項，必須在當地時間6月29日前決定是否執行。如果選擇執行，他將再為湖人效力1年；若拒絕，則將成為完全自由球員。

不過《ESPN》權威記者查拉尼亞今日在節目中披露，「據我所知，他很可能會執行。他的球員選項價值約5400萬美元（實際為5260萬美元），是一筆非常巨大的選項。目前的計劃是執行它。不過，他的選擇期限是6月29日，所以他還有大約一個月的時間來做決定。他還得和湖人進行一些艱難的對話，討論這支球隊未來會是什麼樣子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲詹姆斯預計執行球員選項，有望回歸湖人再拚一冠。（圖／達志影像／美聯社）

「因為你知道，無論詹姆斯還會再打一個賽季，還是幾個賽季，他都想處於一個有競爭力的環境中。我之前在他們本季結束時就說過，他很可能會執行選項，因為金額實在太大了，這樣他還可以保有彈性，思考是否以這個金額為基礎延長合約，或者把它當作生涯最後一季。第23季的23號，在洛杉磯舉辦明星賽，如果就這樣發展下去，對我來說就像一本完美劇本。但，這仍是他必須自己做出的決定。」查拉尼亞繼續說道。

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）早已表態願為詹姆斯量身打造爭冠陣容，不過40歲的詹皇此時只想再奪1冠，今夏的補強策略，將成為他是否續留的關鍵。若他選擇執行選項且不降薪，紫金軍團在自由市場僅能使用底薪與價值約500萬美元的中產特例，補強空間相當有限。

▲湖人天王詹姆斯的未來動向備受矚目。（圖／達志影像／美聯社）

查拉尼亞還大膽預言，今夏可能會是「最瘋狂」的休賽季，出現「大規模」球員異動，甚至是震撼交易，這與新勞資協議將上路，及部分球隊當前所處的重建或爭冠時間點有關。

查拉尼亞說，「我認為這是球隊高層們對休賽季最充滿期待的一次。我認為這將是最瘋狂的一個休賽季……我不敢說是『史上最瘋狂』，但我們才剛經歷過史上最瘋狂的交易截止日，我想這個休賽季可能會成為史上最瘋狂的一次。」