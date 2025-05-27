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第二屆朴子市長盃落幕！平鎮高中、同仁國小奪冠

▲第二屆朴子市長盃落幕！同仁國小、平鎮高中分別奪冠 。（圖／主辦單位提供）

▲第二屆朴子市長盃落幕！平鎮高中奪冠 。（圖／主辦單位提供）

記者王真魚／綜合報導

第二屆朴子市長盃棒球錦標賽於5月17日開賽，分為少棒組與青棒組，吸引來自全國各地的24支少棒隊伍及20支青棒隊伍參賽，競爭激烈，熱鬧非凡。其中少棒賽已於5月22日完賽，少棒組冠軍由嘉義縣中埔鄉同仁國小摘下。

青棒賽則自5月23日開始，經過激烈循環賽與複賽，於5月27日下午誕生4強：冠軍由平鎮高中奪得穀保家商獲得亞軍、季軍麥寮高中、普門中學獲得殿軍，東石鄉長林俊雄也蒞臨現場觀戰並表示沿海地區能有全國菁英及眾多的棒球選手齊聚一堂競技也相對提昇沿海一帶的棒球技術。

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朴子市長吳品叡表示，為推廣棒球運動並提升朴子運動風氣，自去年起創辦朴子市長盃棒球錦標賽，這兩年來感謝各方企業與團體的鼎力支持，讓賽事均能圓滿完成。球賽活動旨在慶祝棒球運動的激情與精神，並表達對所有支持者的深切感謝。

青棒組

個人獎

打擊獎

① 王翾佑（麥寮高中）打擊率0.7
② 馬佑嘉（普門中學）
打擊率0.5 打數8 打點2 長打率0.625 打席9
③ 顏浩恩（普門中學）
打擊率0.5 打數8 打點2 長打率0.625 打席8
打點獎 王翾佑（麥寮高中）4打點
全壘打獎 孫凱宥（成德高中）1支場外全壘打


投手獎 范博超（平鎮高中）7局 防禦率0
最有價值球員MVP 宋米家（平鎮高中）
教練獎 張竣凱 教練（平鎮高中）

團體獎：

冠軍 平鎮高中
亞軍 穀保家商
季軍 麥寮高中
殿軍 普門中學

▲第二屆朴子市長盃落幕！同仁國小、平鎮高中分別奪冠 。（圖／主辦單位提供）

▲第二屆朴子市長盃落幕！同仁國小奪冠 。（圖／主辦單位提供）

少棒組

個人獎

打擊獎

① 李約翰（同仁國小）打擊率0.778
② 胡承祐（龜山國小）打擊率0.714
③ 李晏齊（龜山國小）打擊率0.667
打點獎 洪仲葳（和興國小）7打點
全壘打獎 侯淇閔（朴子國小）1支場外全壘打
投手獎 洪仲葳（和興國小）6局 防禦率0
最有價值球員MVP 安震凱（同仁國小）

教練獎 蔡璧州 教練（同仁國小）

團體獎

冠軍 同仁國小
亞軍 和興國小
季軍 福林國小
殿軍 龜山國小
 

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