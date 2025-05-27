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悍將對統一終於開胡！8比4終止7連敗　林安可、林靖凱開轟空響

▲▼ 高捷 。（圖／富邦悍將提供）

▲高捷 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將27日面對統一獅打出精采逆轉勝，靠林澤彬、王正棠、申皓瑋輪番建功，加上牛棚穩住陣腳，終場以8比4力退獅隊，本季對戰終於開胡，終止對戰7連敗。林安可傷癒歸隊開轟、林靖凱敲出生涯第500安，兩隊火力激烈交鋒，不過悍將在5局與7局關鍵時刻接連突破，奠定勝基，收下這場來之不易的勝利。

獅隊開局2K後開啟攻勢，陳傑憲、陳鏞基串連安打，林安可炸裂3分砲，傷後回到一軍首度開轟，本季第5轟出爐。

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不過統一獅蒙德茲投得跌跌撞撞，1局下單局投出3次四壞球保送，包括滿壘局面對高國麟投出四壞球保送，失掉1分。2局下又遭高捷擊出個人首支全壘打，申皓瑋適時敲安追平比數。

3局下，悍將延續攻勢，高國麟擊出二壘長打，再靠戴培峰高飛球推進至三壘，陳真敲安，攻下超前分。

5局上，林靖凱開轟，生涯500安達成，且追平比數。

獅隊先發蒙德茲僅投4局已用101球退場，被敲9支安打，包括1轟，另有4次四壞球保送、1次觸身球保送，失掉4分責失。

5局下，吳承諭接手，擋不住悍將反攻，戴培峰擊出安打，陳真保送，2出局後林澤彬適時安打超前，王正棠追加二壘長打，再添保險分。

黃保羅此戰投完6局剛好用100球，被敲6安，飆出7次三振，因為挨2轟失掉4分責失，奪本季第4勝。

7局上，林栚呈接手，面對2打席一人都未解決，投出1保送、被敲1安，留下一二壘有人退場，李吳永勤臨危受命登板，僅花9球連續解決3人，凍結壘上跑者。

7局下，獅隊換投林子崴，悍將攻勢再起，陳真選到保送，周佳樂代跑，下一棒高捷短打失敗，跑者遭封殺，不過董子恩敲安、林澤彬保送上壘，悍將再次攻佔滿壘，王正棠滾地球轉回1分打點，申皓瑋適時安打，比數擴大至8比4。

8局上，王尉永接替登板，雖先被陳鏞基敲出安打，但隨即穩住陣腳，三振林安可、讓潘傑楷擊出游擊飛球遭接殺。面對陳聖平投出保送形成一二壘有人危機，所幸最後讓陳重羽擊出右外野飛球出局。

9局上，富藍戈關門，首名打者林靖凱因游擊失誤上壘，2出局一度面臨一二壘有人危機，但對決林子豪，製造飛球出局，仍順利關門成功。王正棠3安猛打賞貢獻2分點獲選單場MVP。

關鍵字： 棒球富邦悍將統一獅逆轉中職

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