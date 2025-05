12年生涯首次　「地表最強投」迪格隆單場0K賽後談原因

▲遊騎兵王牌投手迪格隆(Jacob deGrom)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間27日上午,德州遊騎兵王牌投手迪格隆(Jacob deGrom)在先發對陣多倫多藍鳥的比賽中,主投5.1局失2分吞下敗投,值得一提的是,迪格隆今天沒有送出任何三振,寫下12年大聯盟生涯首次;賽後迪格隆坦言,控球差是主因。

Today was the first time in Jacob deGrom's career that he didn't record a strikeout, per @kennlandry



He allowed two earned runs over 5.1 innings against Toronto pic.twitter.com/SG2C6M7SQ9 [廣告]請繼續往下閱讀... May 26, 2025

「我其實不知道這件事,是走進休息室時才聽說的,」迪格隆談到他沒有三振的表現時說道,「藍鳥打者一開始就很積極,很多球都早早擊出,所以我當時想:喔,也許我今天能投很久,不過我自己也有點卡住,開始拉球,保送了幾個人,投得不太有效率。」

藍鳥先發投手高斯曼(Kevin Gausman)表現強勢,幾乎主宰了遊騎兵打線,他完投8局僅被朗福德(Wyatt Langford)擊出一支陽春砲丟了1分,相比之下迪格隆今天幾乎每一個打席表現都很掙扎,失常的程度也比平常來得多。

Wyatt Langford now has 10 HR and 10 SB over 166 AB. A 20/20 season is well in reach at this point!pic.twitter.com/1Lt1fiEsvK — Running From The OPS (@OPS_BASEBALL) May 26, 2025

「今天的表現有點退步了,」迪格隆接著表示,「我沒辦法把球壓低,這也讓我的滑球沒辦法建立起來,雖然有一些滑球被打者放掉,幾球偏離好球帶,但我始終無法把速球投到想要的位置,這真的很令人沮喪。」

迪格隆在第6局投到第81球時被換下,遊騎兵教練團刻意控制他的投球量,迪格隆前2場對太空人與洋基總共投了199球。

Jacob deGrom has given up 9 HRs this year, all to lefties.



He’s only allowed 16 runs this entire season.pic.twitter.com/RZaHg87M47 — Underdog MLB (@UnderdogMLB) May 26, 2025

「我們覺得現在該是這樣做的時候了,」主帥波奇(Bruce Bochy)說,「這就是為什麼我們今天那麼做,為什麼會讓他退場,有些比賽我們就是得控管他的出賽量,而今晚正是其中之一。」

「我感覺其實還不錯,」迪格隆最後表示,「老實說我沒有太去想這些,我只是想上場幫助球隊贏球,今天被幾個球打中,也投出幾次保送,整場控球不好,整場我都在和自己搏鬥,不論工作負荷多重,我就是得投得更好才行。」