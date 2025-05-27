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12年生涯首次　「地表最強投」迪格隆單場0K賽後談原因

▲遊騎兵王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）。（圖／達志影像／美聯社）

▲遊騎兵王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間27日上午，德州遊騎兵王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）在先發對陣多倫多藍鳥的比賽中，主投5.1局失2分吞下敗投，值得一提的是，迪格隆今天沒有送出任何三振，寫下12年大聯盟生涯首次；賽後迪格隆坦言，控球差是主因。

「我其實不知道這件事，是走進休息室時才聽說的，」迪格隆談到他沒有三振的表現時說道，「藍鳥打者一開始就很積極，很多球都早早擊出，所以我當時想：喔，也許我今天能投很久，不過我自己也有點卡住，開始拉球，保送了幾個人，投得不太有效率。」

藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）表現強勢，幾乎主宰了遊騎兵打線，他完投8局僅被朗福德（Wyatt Langford）擊出一支陽春砲丟了1分，相比之下迪格隆今天幾乎每一個打席表現都很掙扎，失常的程度也比平常來得多。

「今天的表現有點退步了，」迪格隆接著表示，「我沒辦法把球壓低，這也讓我的滑球沒辦法建立起來，雖然有一些滑球被打者放掉，幾球偏離好球帶，但我始終無法把速球投到想要的位置，這真的很令人沮喪。」

迪格隆在第6局投到第81球時被換下，遊騎兵教練團刻意控制他的投球量，迪格隆前2場對太空人與洋基總共投了199球。

「我們覺得現在該是這樣做的時候了，」主帥波奇（Bruce Bochy）說，「這就是為什麼我們今天那麼做，為什麼會讓他退場，有些比賽我們就是得控管他的出賽量，而今晚正是其中之一。」

「我感覺其實還不錯，」迪格隆最後表示，「老實說我沒有太去想這些，我只是想上場幫助球隊贏球，今天被幾個球打中，也投出幾次保送，整場控球不好，整場我都在和自己搏鬥，不論工作負荷多重，我就是得投得更好才行。」

關鍵字： MLB德州遊騎兵迪格隆

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