大谷翔平第一球開轟援山本由伸　網友笑稱不尋常：會發生什麼事

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平再度開轟！道奇26日（台灣時間）作客克里夫蘭與守護者交手，大谷擔任首棒指定打擊，首打席第一球就敲出全壘打，火速建功。有日本網友笑稱：「這明明是山本的比賽，結果大谷先搶戲，這不正常，一定會發生什麼事（笑）」

大谷翔平不僅完成個人2戰連發，更以第19轟獨居全壘打榜首，成為場上最受矚目的焦點。賽事畫面與消息同步在MLB及道奇官方Instagram上發佈，社群媒體也迅速掀起熱議。

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據日媒《體育報知》報導，「首打席全壘打」、「初球全壘打」登上X（前Twitter）熱搜，球迷紛紛留言讚嘆：「這已經是大谷的日常了」、「他打的那顆像子彈一樣可怕」、「今天一早就被他的打擊聲喚醒」、「太扯了，連續兩戰開轟是什麼神仙表現」。

網友也不忘替山本加油，「由伸也三上三下，太完美的開局」、「日本雙星聯手發光發熱，好熱血！」整場比賽從第一球開始就氣氛沸騰。

由於過去山本由伸先發的比賽，大谷翔平往往熄火或表現不佳，不過此戰開局就給予援護，也讓球迷打趣地說，這是不尋常的事。有網友留言，「誰知道大谷會幫由伸打分數啊（笑）」、「開場就是大谷開轟、山本三上三下，這才是最想看到的畫面」