埔里國中陳雅萱雙戰全能秀！完投＋雙安領軍晉級8強

▲王牌陳雅萱完投。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

南投縣埔里國中棒球隊今日（26日）在國中軟式聯賽女子組一日兩戰全勝，先以3比1擊敗東山高中（國中部），再以9比1提前5局完封高雄市五福國中，成功以分組第一名晉級8強。

首場比賽對戰東山高中，雙方展開激烈投手戰。埔里王牌陳雅萱與東山謝雅嫻皆完投全場，前5局雙方僵持不下，戰成1比1平手。第6局下半，埔里抓住東山兩次失誤機會，成功進佔得點圈，侯采潔敲出關鍵安打，打回2分，終場以3比1拿下勝利。

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第二場對上五福國中，埔里開局氣勢如虹，利用兩次四死球及徐恩時、陳雅萱的安打攻下3分。五福在第3局追回1分，但埔里第4局再以徐恩時安打打回2分，第5局追加4分，提前5局結束比賽，以9比1完勝。

埔里國三王牌陳雅萱在雙重賽中展現全能實力。首場比賽她以82球完投7局，僅失1分，被敲出3支安打，送出7次三振及2次四死球，拿下勝投。第二場她更是火力全開，單場3支2，貢獻2分打點。總教練黃慧雯表示，陳雅萱是球隊的王牌，首場比賽交由她主投，表現堪稱完美。

陳雅萱回憶道，這是她第一次完投，雨中比賽球難以控制，靠滑石粉止滑才穩住局面。她坦言，軟式球打擊難度高，但她全力以赴，展現出色表現。

埔里國中棒球隊全隊24人，今年在壘球聯賽奪冠，僅花一個月時間轉戰棒球。總教練黃慧雯表示，棒球細節繁多，球隊算是門外漢，透過與中山國中、中興高中進行練習賽逐步提升技術。她指出，選手在第二場比賽逐漸找到比賽節奏，目標是挺進前四名。