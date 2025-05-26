理解庫明加想離開勇士　柯爾：若解鎖他的潛力將改變建隊藍圖

▲勇士大物庫明加表現空間受限，今夏可能離隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士大物庫明加（Jonathan Kuminga）季末傷癒回歸後，因巴特勒（Jimmy Butler）的加入，發揮空間受限，屢次遭到冷凍。主帥柯爾（Steve Kerr）近日坦言，能理解這位22歲新星可能考慮離隊，不過若對方續留，透過完整訓練營加強團隊化學效應，解鎖他真正的潛力，「這會完全改變我們的建隊藍圖。」

「我跟庫明加關係很好，我們經常對話、彼此欣賞，」柯爾作客《95.7 The Game》的節目時透露，「這一切都只是關於籃球，不是他跑來跟我說：『嘿，我要走了，我要什麼、我要什麼。』這只是我們努力讓彼此契合，努力讓這件事成功而已。無論是年輕球員還是資深球員，都希望自己能融入球隊的戰術體系。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

庫明加本季繳出場均15.3分，三分命中率僅30.5%，主要得分來自禁區與中距離。由於外線火力不穩，讓他與巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）這兩位核心同時上場時空間嚴重受限，也成為柯爾排兵布陣的難題之一。

▲勇士主帥柯爾表示，若庫明加留隊，透過完整的訓練營，仍有機會徹底解鎖他的潛能。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾不諱言，「他心裡一定會想，去別的地方是不是會有更多機會？這是很正常的人性。」不過如果今夏將成為受限自由球員的庫明加最終留隊，柯爾相信只要透過完整訓練營，加強團隊化學效應，仍有機會找到讓這位前場大物融入目前體系的方法。

「如果庫明加回來，我百分之百會從訓練營開始就投入時間去嘗試，這是今年我們沒辦法做到的。巴特勒剛來時，JK幾乎在同一時間受傷，當時我們已進入季後賽模式，每一場比賽都極其關鍵。」柯爾說，「在JK缺陣期間，我們打得非常好，Jimmy在場、JK缺陣的組合效果極佳。我們只能沿著那條路繼續下去，拚命贏球才能進季後賽。」

柯爾仍抱著希望，「如果我們能解鎖庫明加真正的潛力，這會完全改變我們的建隊藍圖。」這位22歲新星是勇士在2021年以第7順位選中的重要拼圖，如今他的發展可能決定球隊未來走向。

▲庫明加今夏的動向受到矚目。（圖／達志影像／美聯社）