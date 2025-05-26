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季後賽27年首見！尼克單季3度20分逆轉　主帥：沒有領先是安全的

記者游郁香／綜合報導

尼克在東區冠軍賽G3上演驚天逆轉秀，從最多落後20分一路拚到最終以106比100擊敗溜馬，不僅將系列賽扳成1比2，也寫下NBA季後賽自1998年以來的瘋狂紀錄，單季3度20分大逆轉，創下27年來之最，主帥席波杜（Tom Thibodeau）賽後直言，「沒有任何領先是安全的。」

紐約大軍此戰上半場剩下3分07秒時還以35比55落後20分，但G2末節遭到冷凍的明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）第4節爆發狂轟20分，他單節得分抵過溜馬全隊，徹底接管比賽，率隊完成大翻盤。尼克成為27年來，首支在單一季後賽完成3次20分逆轉勝的球隊，寫下隊史與聯盟的罕見紀錄。

▲▼尼克唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

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▲唐斯今年季後賽至今繳出場均21.1分、11.3籃板，投籃命中率49%。（圖／達志影像／美聯社）

回顧今年這3次大逆襲，東區準決賽對上衛冕軍塞爾提克的系列賽中，尼克兩度從20分落後翻盤：G1他們在落後20分的情況下，以108比105在延長賽贏球；G2同樣落後20分，最終以91比90驚險拿下。

尼克主帥席波杜賽後直言，「我知道每次我說『沒有領先是安全的』你們都會翻白眼，但真的，沒有任何領先是安全的。」

此役大功臣唐斯今年季後賽至今繳出場均21.1分、11.3籃板，命中率達49%，三分命中率38%、罰球更是高達90%。他也成為繼1990年的傳奇前輩「大猩猩」尤恩（Patrick Ewing）後，隊史最快在季後賽完成300分、150籃板的球員。

▲▼尼克唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克從落後20分逆轉擊敗溜馬，唐斯單節爆砍20分成致勝關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA紐約尼克Karl-Anthony TownsTom Thibodeau印第安納溜馬

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