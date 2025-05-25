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主場最後一舞完美落幕　莫德里奇、安切洛蒂告別皇馬全場淚目

▲皇家主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）和中場傳奇球星莫德里奇（Luka Modrić）。（圖／達志影像／美聯社）

▲皇家主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）和中場傳奇球星莫德里奇（Luka Modrić）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間25日凌晨，西甲勁旅皇家馬德里在聯賽收官戰中，以2比0擊敗皇家社會為本季畫下句點，賽後伯納烏全場為即將離隊的主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）和中場傳奇球星「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）致上最高敬意，場面令人動容。

安切洛蒂即將轉任巴西國家隊總教練，而莫德里奇將在下個月於美國舉行的世界俱樂部盃後離開球隊；儘管皇馬在提前將西甲冠軍拱手讓給死敵巴塞隆納後已無爭冠壓力，但主場伯納烏現場氣氛依舊充滿情感，球迷全場從始至終都在向兩位傳奇功臣致敬。

賽前球場展示安切洛蒂與莫德里奇的大型橫幅，配以月桂葉環繞以及標語「謝謝你，傳奇」，場中央也擺放一件印有「10號」的巨型皇馬球衣，當播報員宣佈莫德里奇先發出場時，全場爆出如雷貫耳的掌聲，比賽第10分鐘，全場觀眾起立高喊「Modric, Modric」，而當莫德里奇在第87分鐘被換下時，雙方球員還為他列隊致敬。

「多年來你們給我的愛與支持，是我所贏得的最大獎盃，這段旅程漫長而美麗，感謝俱樂部、主席、歷任教練、所有隊友與幫助過我的人，還有我的家人，沒有他們，這一切不可能發生，」莫德里奇受訪時動容表示，「不要為結束而哭泣，要為曾經擁有而微笑，哈啦馬德里！」

隨後莫德里奇與安切洛蒂肩並肩走向場中央，球隊與球迷為他們送上最熱烈的掌聲，他們攜家人與隊友一同繞場致意，最後拍下全家福照片，永遠銘記這一刻。「在皇馬近13年的時間裡，我非常感恩與幸福，這是我一生難忘的經歷，」莫德里奇接著說。

對於即將到來的世俱盃，莫德里奇說，「這將是我皇馬生涯最後的挑戰，希望能贏得這項首次舉辦的賽事，為皇馬再添一冠，」談及家庭時，莫德里奇表示，「我太太與孩子一直陪伴著我，在我職業生涯中是最重要的支柱，我無法用言語表達對他們的感謝。」

賽後《皇馬TV》也訪問安切洛蒂，「我感到非常高興與自豪，這是一段非凡的時光。我帶著球迷的愛與對這支偉大球隊的驕傲離開，」安切洛蒂表示，談到皇馬時他則說「這裡是我的家，是個家庭，在這六年裡我感受到無處不在的家庭氛圍，伯納烏、巴爾德貝巴斯，皇馬是與眾不同的家庭。」

對於兩度執教皇馬的經歷，安切洛蒂最後總結道，「這是一段成功的合作，俱樂部擁有非凡的球員，未來也會繼續如此，今天的情緒遠比贏得歐冠還要強烈，我帶著滿滿的感激與滿足離開。」

關鍵字： 足球西甲皇家馬德里

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