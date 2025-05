主場最後一舞完美落幕　莫德里奇、安切洛蒂告別皇馬全場淚目

▲皇家主帥安切洛蒂(Carlo Ancelotti)和中場傳奇球星莫德里奇(Luka Modrić)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間25日凌晨,西甲勁旅皇家馬德里在聯賽收官戰中,以2比0擊敗皇家社會為本季畫下句點,賽後伯納烏全場為即將離隊的主帥安切洛蒂(Carlo Ancelotti)和中場傳奇球星「魔笛」莫德里奇(Luka Modrić)致上最高敬意,場面令人動容。

Real Definition of Longevity. Leave a like for Luka Modric pic.twitter.com/DCYfEGFjKd

安切洛蒂即將轉任巴西國家隊總教練,而莫德里奇將在下個月於美國舉行的世界俱樂部盃後離開球隊;儘管皇馬在提前將西甲冠軍拱手讓給死敵巴塞隆納後已無爭冠壓力,但主場伯納烏現場氣氛依舊充滿情感,球迷全場從始至終都在向兩位傳奇功臣致敬。

It's never easy to say goodbye to your home…

2018 Ballon d'Or winner Luka Modrić says goodbye to the Santiago Bernabéu. #ballondor pic.twitter.com/SImy9iiLtD