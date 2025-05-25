主場最後一舞完美落幕　莫德里奇、安切洛蒂告別皇馬全場淚目

▲皇家主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）和中場傳奇球星莫德里奇（Luka Modrić）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間25日凌晨，西甲勁旅皇家馬德里在聯賽收官戰中，以2比0擊敗皇家社會為本季畫下句點，賽後伯納烏全場為即將離隊的主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）和中場傳奇球星「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）致上最高敬意，場面令人動容。

Real Definition of Longevity.



Leave a like for Luka Modric pic.twitter.com/DCYfEGFjKd [廣告]請繼續往下閱讀... May 22, 2025

安切洛蒂即將轉任巴西國家隊總教練，而莫德里奇將在下個月於美國舉行的世界俱樂部盃後離開球隊；儘管皇馬在提前將西甲冠軍拱手讓給死敵巴塞隆納後已無爭冠壓力，但主場伯納烏現場氣氛依舊充滿情感，球迷全場從始至終都在向兩位傳奇功臣致敬。

It's never easy to say goodbye to your home…

2018 Ballon d'Or winner Luka Modrić says goodbye to the Santiago Bernabéu. #ballondor pic.twitter.com/SImy9iiLtD — Ballon d'Or (@ballondor) May 24, 2025

賽前球場展示安切洛蒂與莫德里奇的大型橫幅，配以月桂葉環繞以及標語「謝謝你，傳奇」，場中央也擺放一件印有「10號」的巨型皇馬球衣，當播報員宣佈莫德里奇先發出場時，全場爆出如雷貫耳的掌聲，比賽第10分鐘，全場觀眾起立高喊「Modric, Modric」，而當莫德里奇在第87分鐘被換下時，雙方球員還為他列隊致敬。

Estoy llorando con el vídeo que ha hecho el Real Madrid para despedir a Luka Modric



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「多年來你們給我的愛與支持，是我所贏得的最大獎盃，這段旅程漫長而美麗，感謝俱樂部、主席、歷任教練、所有隊友與幫助過我的人，還有我的家人，沒有他們，這一切不可能發生，」莫德里奇受訪時動容表示，「不要為結束而哭泣，要為曾經擁有而微笑，哈啦馬德里！」

El discurso completo de Luka Modric en su despedida del Santiago Bernabéu:



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隨後莫德里奇與安切洛蒂肩並肩走向場中央，球隊與球迷為他們送上最熱烈的掌聲，他們攜家人與隊友一同繞場致意，最後拍下全家福照片，永遠銘記這一刻。「在皇馬近13年的時間裡，我非常感恩與幸福，這是我一生難忘的經歷，」莫德里奇接著說。

對於即將到來的世俱盃，莫德里奇說，「這將是我皇馬生涯最後的挑戰，希望能贏得這項首次舉辦的賽事，為皇馬再添一冠，」談及家庭時，莫德里奇表示，「我太太與孩子一直陪伴著我，在我職業生涯中是最重要的支柱，我無法用言語表達對他們的感謝。」

Hoy separamos de nuevo nuestros caminos. Hoy de nuevo me llevo en el corazón cada momento vivido en esta maravillosa segunda etapa como entrenador del Real Madrid. Han sido años inolvidables, un viaje increíble lleno de emociones, títulos y, sobre todo, del orgullo de representar… pic.twitter.com/f2vmc3yEoJ — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) May 23, 2025

賽後《皇馬TV》也訪問安切洛蒂，「我感到非常高興與自豪，這是一段非凡的時光。我帶著球迷的愛與對這支偉大球隊的驕傲離開，」安切洛蒂表示，談到皇馬時他則說「這裡是我的家，是個家庭，在這六年裡我感受到無處不在的家庭氛圍，伯納烏、巴爾德貝巴斯，皇馬是與眾不同的家庭。」

對於兩度執教皇馬的經歷，安切洛蒂最後總結道，「這是一段成功的合作，俱樂部擁有非凡的球員，未來也會繼續如此，今天的情緒遠比贏得歐冠還要強烈，我帶著滿滿的感激與滿足離開。」