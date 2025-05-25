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賈吉回歸全壘打王寶座　洋基本季再現單局10分大屠殺痛宰洛磯

▲洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紐約洋基在前一天面對本季開季50場戰績最差的球隊洛磯，只拿下兩分吞敗後，25日（台灣時間）於庫爾斯球場大爆發，最終以13比1痛宰主隊，找回火力。

比賽前4局一度膠著，洋基唯一分數來自賈吉（Aaron Judge）的大聯盟領先第18轟，他在首局將球轟進右中外野牛棚，兩天連續開轟，展現身為主砲的價值。全壘打榜激烈追逐戰，賈吉原本累計17轟與大谷翔平等重砲並列第一，此戰一開轟獨佔全壘打榜第一。

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不過4局下洛磯追平比數後，5局上洋基全面爆發，單局派出14名打者、灌進10分，本季第二次達成單局10分壯舉（上一次是5月6日對教士第7局）。這也是洋基自2009年以來首次在同一賽季有兩次單局10分紀錄。

每位先發打者都有安打紀錄，其中保羅．高施密特（Paul Goldschmidt）4打數3安打，全為一壘安打；其他如貝林傑（Cody Bellinger）、沃普（Anthony Volpe）、多明格茲（Jasson Domínguez）、梅修（DJ LeMahieu）、威爾斯（Austin Wells）也都繳出雙安以上表現。

左投弗萊德（Max Fried）表現精彩，主投7又1/3局僅失1分，用83球送出7次三振、只被敲6安，防禦率仍維持在1.29，持續穩定貢獻。

關鍵字： 洋基賈吉洛磯全壘打職棒

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