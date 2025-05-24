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侯友宜世壯運首打席敲安還登板投球　蔣萬安率北市9比3勝出

▲▼新北市長侯友宜投打俱佳，對決台北市長蔣萬安。 （圖／新北政府提供）

▲新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安在世壯運慢速壘球賽對決。 （圖／新北政府提供）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會今（24）日迎來一場話題性十足的「雙北大戰」！新北市長侯友宜率領市府團隊出戰台北市長蔣萬安領軍的台北市隊，雙方在觀山球場冒雨征戰，展現無畏風雨的熱血，侯友宜更在首打席敲出安打、還親自登板投球，與蔣萬安正面交鋒，不過最終由台北市隊9比3帶走勝利。

開賽前大雨不斷、場地溼滑，所幸隨著比賽進行天氣轉好。新北市首局就由市長侯友宜擔任開路先鋒，他首打席就敲出安打、跑回本壘搶下首分，引爆場邊熱烈歡呼。

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▲▼新北市長侯友宜投打俱佳，對決台北市長蔣萬安。 （圖／新北政府提供）

▲▼新北市長侯友宜投打俱佳。 （圖／新北政府提供）

▲▼新北市長侯友宜投打俱佳，對決台北市長蔣萬安。 （圖／新北政府提供）

除了打擊有所貢獻，侯友宜也擔任投手，與站上打擊區的蔣萬安正面對決。他笑說，「萬安市長是個運動表現很不錯的首長，但比起勝負，看到雙北市的大家在場上一起熱血的打球才是最重要的。」

儘管最終新北以3比9不敵北市隊，侯友宜仍為隊友們喝彩，「市府同仁們都很積極練球，看到首長們用身體去擋每一顆球，真的勇氣可嘉！」

侯友宜強調，這次世壯運由雙北聯手舉辦，是難得的合作經驗，他也期許雙方未來在市政建設上持續攜手，一起為雙北打造共贏局面。

世壯運慢速壘球賽將於明（25）日下午2點10分再度上演新北與北市的交鋒，雙方再戰延續話題。

▲▼新北市長侯友宜投打俱佳，對決台北市長蔣萬安。 （圖／新北政府提供）

▲新北市長侯友宜向團隊信心喊話。 （圖／新北政府提供）

關鍵字： 世壯運慢速壘球侯友宜蔣萬安

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