陳鏞基傳今年球季後引退！球團回應：尊重本人意願　若確定將列下半季重大主題

▲▼中職陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

統一獅隊陣中靈魂人物、現年42歲的「台灣轟炸機」陳鏞基，傳出將在2026年球季結束後高掛球鞋，正式結束長達20多年的職業棒球生涯；據悉，下午將發布相關消息。對此，統一球團領隊蘇泰安表示，目前尚未有明確決定，「假若鏞基確認今年底要引退，球隊也會將鏞基引退活動列為重大主題，也會與鏞基瞭解想法，預計下半季賽事舉辦，詳細資訊確認後再跟大家報告。」

隨著胡金龍、林智勝等「黃金世代」戰友相繼引退，陳鏞基的動向備受球迷關注；他在去年休賽季透露，最少今年還會續戰，將成為中職最年長現役球員。如今與球團討論後，本季很有可能是他球員生涯的最後一個賽季。

蘇泰安透露，之前與陳鏞基經紀公司洽談新合約時，有聊到未來規劃事宜，「球隊尊重鏞基個人意願和規劃，目前尚未有明確決定，假若鏞基確認今年底要引退，球隊也會將鏞基引退活動列為重大主題，也會與鏞基瞭解想法，預計下半季賽事舉辦，詳細資訊也得等有確認後再跟大家報告。」

陳鏞基的棒球生涯堪稱傳奇，2004年與西雅圖水手簽約開啟旅美生涯，最高層級曾登上3A，是當時台灣備受期待的潛力游擊手，更多次披上國家隊戰袍，在國際賽場上屢建奇功，被球迷暱稱為「台灣轟炸機」。

2011年返台加盟統一獅後，陳鏞基迅速成為球隊的看板球星與內野支柱；十多年來，他不僅幫助獅隊奪下3座總冠軍，2020年更完成了千安、百轟、百盜的難得紀錄，為史上第8人。去年出賽54場，打擊率0.288、敲出49支安打、5轟與28分打點，整體攻擊指數OPS達0.776。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、陳鏞基

