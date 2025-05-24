溜馬再次震撼世界！魔術強森曝2連勝關鍵　哈利伯頓成史上第3人

▲哈利伯頓東冠前兩戰數據創紀錄，與詹姆斯、崔斯勒並列。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬在東區冠軍賽再度震撼全場，以114比109力退尼克，系列賽搶下2比0領先優勢。湖人傳奇魔術強森（Magic Johnson）盛讚溜馬的全場防守與流暢進攻，直言這正是他們連勝的關鍵。少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）則在前兩戰締造歷史數據，與詹姆斯（LeBron James）、崔斯勒（Clyde Drexler）並列。

此役最大功臣無疑是西亞卡姆（Pascal Siakam），他全場砍下39分、5籃板、3助攻，帶領球隊在關鍵時刻穩住陣腳。這位喀麥隆前鋒賽後走下場，深情感謝支持他的每一個人，「我還有很長的路要走，離結束還遠得很。」

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印第安納「核心」哈利伯頓G2雖失去手感，整場16投5中，命中率下滑到31.3%，僅14分進帳，仍送出11助攻、8籃板；根據統計，他成為NBA分區決賽史上第3位達成2戰合計至少45分、20助攻，且失誤不超過3次的球員，與詹姆斯、崔斯勒並列。

哈利伯頓賽後接受巴克利（Charles Barkley）訪問時直言，自己上半場打得很爛，結果球隊只落後3分，「我覺得這會給你帶來很大的信心。」

傳奇球星魔術強森賽後點評，溜馬此役能擊退尼克，除了西亞卡姆火力全開，團隊展現了極具壓迫性的全場防守，加上進攻端精準流暢的團隊配合，正是他們能在系列賽取得2比0領先的關鍵所在。

▲西亞卡姆狂砍39分率隊連下兩城，打出生涯代表作。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，西亞卡姆與尼克主將阿努諾比（OG Anunoby）曾在2018-19賽季聯手助暴龍贏得隊史首冠。當年西亞卡姆獲得最佳進步球員，場均攻下19分，成為核心功臣；阿努諾比雖因傷無緣上場，仍成為首位奪冠的英國球員，西亞卡姆則是喀麥隆史上首位NBA冠軍球員，

6年後，兩人各為其主在東冠對決，今年勢必會有一名「前暴龍冠軍球員」站上總決賽舞台。

▲尼克主將阿努諾比（左）是暴龍首冠成員之一。（圖／達志影像／美聯社）