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阿庫尼亞睽違一年重返大聯盟！開轟強勢回歸 昔明星游擊手遭DFA

記者王真魚／綜合報導

亞特蘭大勇士隊24日（台灣時間）宣布球星外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）從傷兵名單回歸，重返大聯盟戰線。這是他自去年5月因左膝前十字韌帶撕裂以來，首度在一軍亮相，歷經近一年復健後強勢歸來。

阿庫尼亞去年締造史無前例的「40轟＋70盜」紀錄，最終以打擊率.337、41轟、106打點、73盜壘、OPS 1.012的超狂數據奪下國聯MVP。此次復出前，他在小聯盟出賽6場，繳出打擊率.400、2轟、OPS 1.524的亮眼成績，狀態回溫。

根據球隊安排，阿庫尼亞今對戰教士的比賽中擔任「第一棒、右外野手」，且首打席就開轟，率隊先馳得點。

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為了騰出空間，球隊同時宣布將2023年明星游擊手阿西亞（Orlando Arcia）指定讓渡（DFA）。

阿西亞2023年打出.264打擊率、17轟、65打點表現不俗，然而本季陷入低潮，僅出賽14場，打擊率下滑至.218，但本季表現下滑至0.218打擊率，出賽也因艾倫（Nick Allen）的加入而受到擠壓，截至目前只出賽14場。

勇士本季面臨傷兵困擾，但繼主力投手史崔德（Spencer Strider）回歸後，如今再迎回阿庫尼亞，戰力可望全面重整。 球隊目前落後國聯東區龍頭費城人7.5場勝差，與第二名大都會相差5.5場，期待在核心陣容回歸後，展開反攻。

▲勇士外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球勇士國聯阿庫尼亞

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