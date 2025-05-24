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大谷翔平明首次Live BP！羅伯斯：已能輕鬆飆破150公里

▲▼ 大谷翔平牛棚 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平牛棚 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇「二刀流」大谷翔平預計在明天首次面對打者，這是他右手肘手術復健過程中的重要一步。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今表示，大谷將在洛杉磯道奇對上紐約大都會比賽前，在花旗球場進行實戰打擊練習（Live BP）。 這是他朝重返投手丘邁進的下一個階段。

大谷在2023年9月19日接受右手肘手術，自那年8月23日效力洛杉磯天使以來就未再登板。 羅伯斯說，「他會真的開始對打者投球。這是逐步推進的過程，對翔平來說是向前邁進的一步。接下來會有人站上投手丘，面對打者。」

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對於目前的恢復狀況，羅伯斯表示，「他的調整進行得很好，球速已輕鬆投到94、95英里（約151至153公里）。我們所有人都期待看到他對打者投球。他一旦進入更高強度的階段會很令人興奮，但是否進一步，還是得看他本人、訓練師和醫生的評估。」

是否會之後每周六固定進行live BP時，他回答，「老實說，那要視當時的身體狀況而定，進一步的調整會依據當下決定。幾個月後的事情誰也無法預測。」

接下來大谷將面臨更多投手訓練負荷，二刀流的調整壓力也會增加。羅伯斯指出，「他作為投手的階段性調整當然重要，但他每天要打5個打席也同樣關鍵。如果我們認為訓練過程對身體造成負擔，也有可能讓他休息不出賽。」

目前重返投手丘尚未有確切日期，但據外媒報導，預期可能會落在七月。羅伯斯表示，他不確定大谷明天會投幾球，也不確定會對上哪些隊友。

關鍵字： 大谷翔平道奇復出投手挑戰

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