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世壯運燃起青春回憶！侯友宜與50年警光戰友合體，熱血對決3對3籃球75歲組冠軍神駒隊

▲▼ 世壯運燃起青春回憶！侯友宜與50年警光戰友合體 。（圖／記者廖明慧攝）

▲50年後再次穿上球鞋，侯友宜和老戰友一起打籃球。（圖／新北市政府提供）

體育中心／綜合報導

025雙北世壯運3對3籃球賽今（23）日迎來最高潮！新北市民廣場觀賽民眾熱血應援，新北市長侯友宜特地現身壓軸冠軍戰，親眼見證選手們燃燒鬥志、爭奪榮耀，他激動直呼：「實在太精彩了！」。

體育局表示，世壯運在新北市民廣場打造一座FIBA國際標準街頭球場，今日在所有賽事結束後，侯友宜賽後號召昔日「警光籃球隊」的老戰友─許榮春、蔡世垂、牧公孚、熊尚文、許弘屏、胡順祥等人再度合體，聯手挑戰世壯運3對3籃球75歲組冠軍神駒隊，上演一場熱血滿點、懷舊感十足的籃球對決！

▲▼ 世壯運燃起青春回憶！侯友宜與50年警光戰友合體 。（圖／記者廖明慧攝）

▲侯友宜和警光籃球隊老戰友與神駒隊戰成18比18平手。

侯友宜熱血沸騰的表示：「這次3對3籃球不只是比賽，更是一場跨世代的情誼交流。50年後能再次穿上球鞋，能再次和老戰友並肩作戰，還能與世界冠軍級長青好手的過招，實在太過癮！這就是運動的魅力──健康、快樂、友誼，永遠不退場！」

場上氣氛嗨翻天，號稱「投籃機器」的許榮春一出手就連飆好幾記三分球，身手不減當年，侯友宜也不遑多讓，默契配合頻頻得分，現場觀眾歡呼聲此起彼落。雖然最終不敵天天練球的神駒隊，但這場跨世代的「傳奇對決」讓所有人都直呼過癮。侯友宜開心表示：「今天和老同學一起打球重溫青春，真的很感動！勝負已不重要，我們全都是贏家！」

▲▼ 世壯運燃起青春回憶！侯友宜與50年警光戰友合體 。（圖／記者廖明慧攝）

▲侯友宜與警光戰友50年後重披戰袍+熱血對決75歲組冠軍神駒隊。

神駒隊也感性表示，感謝體育局多年提供公益時段，讓他們得以持續練球、保持健康。他們笑說：「體育局讓我們多流汗，社會局就少點負擔！」更難忘的是，這是他們人生第一次在FIBA認證的國際標準場地、用FIBA認證比賽球參賽，直說「太特別、太榮耀！」。

▲▼ 世壯運燃起青春回憶！侯友宜與50年警光戰友合體 。（圖／記者廖明慧攝）

▲侯友宜說這次3對3籃球不只是比賽，更是一場跨世代的情誼交流。

體育局補充，世壯運3對3籃球決賽在新北市民廣場，打造FIBA國際籃球總會認證的正式標準場地，讓來自世界各地的壯年選手在最專業的舞臺上發光發熱，感受到國際級賽場的規格與榮耀。透過賽事不僅促進國際交流，也讓更多市民看見「運動無年齡、健康無極限」的真實寫照。精彩還沒結束！2025雙北世壯運賽事持續登場，邀請大家一起進場感受熱情、為選手加油！詳細賽程資訊請至2025雙北世界壯年運動會官網查詢。

關鍵字： 籃球侯友宜友誼跨世代FIBA

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