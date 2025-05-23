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快訊／頂尖左手對決！林昀儒不敵王楚欽　無緣世錦賽男單4強

▲▼林昀儒與德國名將弗朗西斯卡大戰7局，驚險挺進世錦賽男單8強。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

▲台灣桌球一哥林昀儒止步世錦賽男單8強。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒生涯首度挺進世錦賽男單8強，今（23日）晚與同為左手的中國名將王楚欽爭4強門票，這場比賽耗時46分鐘，雙方每一局都激烈拉鋸，可惜小林關鍵分都沒能把握住，最終以10比12、8比11、8比11、10比12連丟4局落敗，沒能繼續刷新個人在世錦賽男單的最佳成績。

林昀儒與高承睿組成的「柚香林萌」組合，今日凌晨以3比1拍落中國第3種子林詩棟、林高遠，首次搭檔參加世錦賽就勇闖男雙4強，保底一面銅牌。小林晚間換出戰男單8強賽，交手世界第2的王楚欽，展開頂尖左手對決，兩人是從小打到大的「老對手」，國際賽11次交手，小林以3勝8敗落居下風。

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林昀儒開賽趁對手還未進入狀態，取得4比0領先，隨後卻被王楚欽連趕了5分超前，雙方形成拉鋸，一路打到了7比7，小林隨後連下2分，將比數改寫為9比7，並以10比8取得2個局點，可惜都被化解，比數回到10比10，隨後小林側身彈網出界，反以10比11被逼出局點，以10比12讓出首局。

▲▼王楚欽將與林昀儒爭奪4強門票。（圖／翻攝自微博）

▲林昀儒以0比4不敵王楚欽，無緣世錦賽男單4強。（圖／翻攝自微博）

進入第2局，林昀儒開局把握發球輪次，打出3比0攻勢，隨後被追平，在4比4後連下2分，再將比數改寫為6比4，但在8比6後被連得3分，反陷入8比9落後，喊出暫停進行調整，無奈暫停過後仍以8比10被取得兩個局點，以8比11再丟1局。

來到第3局，雙方開局就打到相持段，林昀儒出現幾次失誤，陷入1比5落後，隨後連追了3分咬住比數，局中被拉開到6比9後連下2分逼近到8比9，迫使對手叫暫停，可惜暫停後連續出界失分，以8比11，總局數0比3遭到聽牌。

已經退無可退的林昀儒第4局以2比0開局，隨後遭到反超，局中展現韌性，從3比6追到6比6，雙方一路打到10比10，關鍵時刻小林發生失誤沒打上台，最終以10比12不敵狀態極佳的王楚欽，無緣最終4強。

關鍵字： 世錦賽桌球林昀儒王楚欽

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