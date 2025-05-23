桃猿今年對悍將沒輸過！跨季10連勝　古久保謙虛：不是每次都那麼順手

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿23日主場10比擊敗富邦悍將，本季對戰6場全勝，且跨季10連勝持續中。其中李勛傑單場4安猛打賞，不僅打出本季首安，也奪下首座MVP。對於今年對悍將還沒輸過，總教練古久保直言，「不不不，還是有苦手的時候。」

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於李勛傑此戰表現，古久保健二表示，「他去年就有稍微在一軍出賽，前陣子打擊時機點可能掌握得不太好，不過從昨天、今天的練習，看得出來他改善非常多。」

此役面對富邦右投力亞士時，教練團考量右打對戰打擊率較高，也安排李勛傑先發，古久保認為，現在回頭想，這樣的考量沒有錯，「他也展現出很好的表現。」

比賽中另一個亮點，是陳佳樂代打馬傑森，他選到關鍵四壞球保送，擠回重要的致勝分。古久保透露，「馬傑森前一次出局，當時就決定後面若是有嗆司，就會換代打，佳樂那個打席，前面兩個指叉球沒有出棒慾望，隨後選到保送，這是非常好的選球。」

此外，林智平5局讓對方投手力亞士耗費15顆用球，也讓古久保認為相當關鍵，「那一局力亞士應該丟了快40球吧？選手真的很努力拉長打席，這是很好的纏鬥過程。」

今年對戰悍將還沒輸過，古久保直言，「不是說每次都順手啦，我們也有很多是低比分比賽，偶爾剛好串起來就贏球。當然如果對戰成績好，可以讓選手比較安心，能盡情發揮。」

至於近期先發投手失分稍多的狀況，古久保表示並不全是投手問題，「像今天子鵬的狀況跟平常差不多，是正常的內容。主要問題出在守備的節奏感，包含攻擊、跑壘在內，前半段比賽有種大家還沒進入狀況的感覺。」

他進一步表示，從開季到現在偶爾還是會有這種狀況，一旦出現失誤就容易掉分，今天也對子鵬比較抱歉。黃子鵬此戰先發5.2局被敲7安，失掉4分只有1分責失，用球數98球。