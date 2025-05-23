失誤→4安→被巴頭！李勛傑敲首安後鬆口氣：悶滿久了

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿內野手李勛傑23日在主場迎戰富邦悍將的比賽中大爆發，單場敲出4支安打猛打賞，還包辦3分打點，不僅終止13打數無安打的低潮，更拿下個人職棒生涯首座主場MVP。他賽後坦言，「前面真的悶滿久的，首安打出來後，壓力釋放滿多的。」

▲樂天桃猿李勛傑 。（圖／樂天桃猿提供）

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李勛傑今天5打席全部上壘，擊出本季首安之餘還追加3支安打。對於本季面臨13打數無安打，李勛傑坦言，想法有差，「技術沒有太大問題，主要是心理層面，平常打擊練習做滿多東西，只剩心態上還要更成熟。」這段期間也做了許多嘗試與調整，「上一次下去再上來，期間有做滿多事情，回來第一天就開始特打，賽前會打比較多，抓到自己要的感覺再帶進比賽中。」

對於進入職棒第2年的體悟，他直言確實比想像中難，「這是一定的。也是我自己的課題，要怎麼去面對這個層級的投手，甚至之後可能會遇到國外投手，該怎麼應對，要有策略、有想法去面對。」

8局下敲出個人第4安後，李勛傑展現積極跑壘精神，在隊友敲出內野安打後，力拚本壘得分。對此他表示，「教練是有下指令，但我自己很想拚！」是否擔心會被教練罵？他則直言，「其實沒有想太多，我做的是幫助球隊的事，多一分保險分能拿就拿。」他隨後笑稱，「教練有說我跑得不錯。」

這是李勛傑生涯首次在主場獲選為MVP，他直呼，「以前在旁邊看，當然也會想有一天能站上去，但就是聽天由命！」

值得一提的是，李勛傑雖在守備上出現一次失誤，最後用手中的球棒完美討回來。他坦言，那球確實不該失誤，「當下滿自責的」。

不過回到休息室時，「阿公」古久保健二立刻給他打氣，「失誤就失誤，結果別去想，後面討回來就好，不要低頭喪氣。」比賽結束回到休息室，阿公也順勢輕輕巴了他一下。被問是不是因為那次失誤？李勛傑點點頭笑說，「對啊！」