遭金塊開除挺SGA拿MVP？　馬龍急澄清：若有票還是投約基奇

"Nikola [Jokic] won the first of his three MVPs and I did vote for him again this year if I had a vote. Want to make sure the people in Denver know that because right now, I'm getting a lot of heat back home."



Former Nuggets coach Michael Malone ????pic.twitter.com/Q0XRLfAk1P — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 23, 2025

記者游郁香／綜合報導

本季NBA年度MVP由雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Gil¬geous-Alexander）獲選，他囊括了71張第1名選票，力壓金塊頭牌約基奇（Nikola Jokic）。值得一提的是，被開除的前金塊主帥馬龍（Michael Malone）在西區冠軍賽G1賽後誇讚SGA「展示為何他是MVP」，引起丹佛球迷反彈，對此他緊急澄清。

“Shai Gilgeous-Alexander showed why he’s the MVP.”



— Michael Malone



pic.twitter.com/Jvml7ilOvr — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 21, 2025

今年的「MVP之爭」堪稱史詩級對決，首度登頂聯盟得分王的「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大，率雷霆豪取68勝稱霸例行賽，已是3屆MVP的約基奇本季則成為史上第3位賽季「場均大三元」的球員，最終「SGA」獲得71張第1名選票，約基奇則僅29張。

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▲馬龍G2賽前緊急澄清，強調若有投票權仍會投給約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

MVP票選結果在各界的預料之中，不過季末遭開除的前金塊主帥馬龍的發言，引發丹佛球迷不滿。馬龍在西區冠軍賽G1賽後，MVP獎項還未公布時，公開誇讚SGA「展現為何他是MVP」。G2賽前他緊急澄清，「如果我有票，我還是會投給約基奇」，強調自己從未改變立場。

「我想讓丹佛的球迷知道這點，因為我現在在家鄉真的被罵得很慘，」馬龍在G2開打前解釋，表態自己始終支持約基奇。

這番言論引發不少猜測，外界質疑他因離隊心生不滿。不過馬龍從擔任金塊總教練開始，就堅定力挺約基奇爭取MVP，態度一貫。 約基奇過去5季已拿下3座MVP、2次票選第2，成為聯盟近年來最穩定且具代表性的超級球星之一。

▲SGA（右）以71張第1名選票力壓約基奇，奪下生涯首座MVP。（圖／達志影像／美聯社）