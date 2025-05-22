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孫易磊轉支配下火速上一軍！新庄監督曝「台灣雙星」夢幻安排　

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

北海道日本火腿鬥士「台灣至寶」孫易磊今天轉為支配下選手，背號從原本的「196」更換為「96」。球團賽前異動，立刻將他登錄一軍，今晚就有望看到他與古林睿煬組「至寶」連線，同場登板出賽。

孫易磊2023年與日本火腿簽下為期4年的育成合約加入球隊。去年在二軍登板15場，交出2勝2敗、防禦率3.86的成績。今年球季在二軍累計7場出賽，戰績2勝0敗、防禦率1.35。

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火腿在古林睿煬先發這一天，賽前特別為孫易磊舉辦升格支配下球員記者會。總教練新庄剛志也透露理想安排，「今天古林是先發，我有一個夢想，就是讓易磊在第9局上場投球，把勝利球交給他的家人。」他隨後笑說，「但如果古林投手投出無安打比賽，那孫易磊就留到明天上場。」

火腿今晚在主場迎戰軟銀，古林睿煬掛帥先發。球團也把轉支配下的孫易磊火速拉上一軍，預計牛棚待命，先讓他累積中繼經驗。新庄也說，最終希望孫易磊成為頂尖的先發投手，「他有潛力拿下至少15勝，希望他能與古林一起競爭最多勝投。」

新庄稍早在IG分享孫易磊轉為支配下升上一軍的好消息，內文寫下，「今天，年僅20歲的他，靠著驚人的努力與自身實力，成功爭取到支配下登錄資格。」

「並且就在今天，即將站上ES CON FIELD的投手丘，用豪邁的投球動作將打者一一解決。」新庄邀請球迷朋友們進場，

「大家請務必親眼見證這一刻！」

他也相當期待「台灣至寶」連線，「來自台灣的超級明星——古林，來自台灣的希望之星——易磊，將攜手接力，為球隊奪下勝利，敬請期待。」

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