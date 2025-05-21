林子豪一轟逆轉戰局！陳鏞基嗨玩燈光秀　獅3比1退味全穩居首位

記者王真魚／綜合報導

統一獅21日主場迎戰味全龍，上演洋投對決，艾璞樂、蒙德茲同場先發。比賽前半雙方僵持不下，龍隊在6局上率先破蛋，不過獅隊隨即於6局下由林子豪轟出致勝3分砲，獲選單場MVP。統一獅終場以3比1收下勝利，穩居聯盟龍頭，與味全龍的勝差擴大至2.5場。

蒙德茲前5局投完只被敲出3支零星安打，6局遭郭天信擊出二壘安打，因朱育賢滾地球野選上壘，失掉唯一一分。

艾璞樂前5局投完也未掉分，雖兩度面對得點圈有人局面，但都能及時化解危機。其中獅隊林佳緯在4局擊出二壘長打，達成個人生涯百安里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

6局下，艾璞樂遭狙擊，邱智呈跑出內野安打，但隨後盜壘失敗，林佳緯、潘傑楷相繼敲安再串起攻勢，林子豪適時一擊，扛出3分砲，一棒率隊超前，本季第6轟出爐。

林子豪開轟繞本壘回到休息室後，與隊友們跳舞慶祝，一旁的學長陳鏞基興致高昂，玩起牆面上的電燈開關，搞笑上演台南「破產版」燈光秀。

7局上，蒙德茲續投，2出局後遭蔣少宏擊出二壘安打後退場，髙塩將樹接手，對決代打郭嚴文，成功三振阻斷味全攻勢。

8局上，髙塩將樹續投，再讓龍隊三上三下，包括飆出2K。

蒙德茲先發6.2局只被擊出5支安打，投出7次三振，僅失1分責失，奪4連勝。





▲林子豪。（圖資料照／記者黃克翔攝）