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獨／「500元上的南王小將」林璿增出征世壯運！僅剩2人還在打球

▲500元上的南王小將，林璿增參戰世壯運！（圖／林璿增提供）

▲500元上的南王小將，林璿增參戰世壯運！（圖／林璿增提供）

記者王真魚／專訪

曾因出現在台灣500元紙鈔背面而廣為人知的「南王小將」，如今再度披上球衣，參戰「2025世界壯年運動會」！現年38歲的林璿增（原名林冠志）將代表Energy棒球隊出賽，展現不老棒球魂。儘管早已無職棒夢，他笑說，能與一群資深好手同隊切磋，仍收穫滿滿，「要把這些經驗帶回去教學生！」

林璿增此次受邀加入Energy棒球隊，契機來自昔日好友郭岱琦的號召，「我也超過35歲了，想說出來運動運動看看。」

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林璿增目前任教於南港高工，世壯運對他而言不只是比賽，更像是一場學習與交流的旅程，」這次比賽很多隊友都是退役職棒選手，對我這種沒打過職棒的人來說是很好的機會，可以向他們請教、學習，把好的觀念帶回去學校。」

提起「500元鈔票上的小孩」這個身分，林璿增顯得格外低調，鮮少對外主動提起，但他笑說，學生都會去查，看到名字就問「教練你是500元那個喔？」

目前同在500元背面小隊中的孩子，多數早已離開棒球圈，僅剩他與前統一獅隊球員林志祥仍活躍在場上。

▲500元上的南王小將，林璿增參戰世壯運！ （圖／記者王真魚攝）

▲提起「500元鈔票上的小孩」這個身分，林璿增顯得格外低調，鮮少對外主動提起，但他笑說，學生都會去查，看到名字就問「教練你是500元那個喔？」（圖／記者王真魚攝）

如今轉任教練，林璿增對棒球與教育有更深一層體悟，「現在不能像以前那樣用打、用罵的，要用愛的教育。」他強調，教練只是輔助角色，「要不要練、能不能進步，全看他們自己。」

儘管工作繁忙，為了備戰世壯運，林璿增利用晚上時間加強自主訓練，「有時小朋友也會留下來自主，我就順便指導。」

談到政府有意以2024年「12強冠軍隊」取代現有500元紙鈔設計，林璿增直呼，「如果真的要換，就讓它走入歷史吧！」

儘管語氣輕描淡寫，林璿增話語間仍難掩感概，「老實說，看到自己還在鈔票上，多少會覺得，人生好像也有一點點小小的成就。」

他也曾想過，未來若有了孫子，或許能拿著舊鈔票當作故事開場，自豪地說，「阿公以前在這上面喔。」

如果真的面臨改版，林璿增也豁達以對，笑說：「那我就趕快把舊版的收起來，以後變成絕版，說不定更有價值！」

▲500元上的南王小將，林璿增參戰世壯運！（圖／林璿增提供）

▲500元上的南王小將，林璿增參戰世壯運！（圖／林璿增提供）

關鍵字： 新聞棒球教育運動故事中職林璿增

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