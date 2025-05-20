美媒預測「中國約基奇」第41順位落腳勇士　低位技巧獲肯定

7’2” Chinese prospect Hansen Yang is every guard’s dream big man — it’s easy to see he models his game after the Joker.????????— GREENLIGHT MEDIA (@greenlightbball) May 18, 2025
The 19 year old was one of the top stockrisers at the NBA Combine.????
Currently mocked at 47 by Bleacher Report, but 100% worth an early 2nd Round Pick... pic.twitter.com/xY931INCQw
記者游郁香／綜合報導
被陸媒封為「中國版約基奇（Nikola Jokic）」的19歲新星楊瀚森，將投入今年的NBA選秀，《ESPN》預估他將在第41順位被西區人氣隊伍勇士選中，一周內竄升18位，顯示他的選秀行情正在上升。《雅虎體育》名記者歐康納（Kevin O'Connor）肯定他的低位技巧和傳球視野，但也點出4個隱憂。
年僅19歲、身高7呎1吋（約216公分）的楊瀚森，在2023年10月23日代表青島出戰北控，迎來職業生涯首秀，並在該季全明星賽獲選北區先發，入選2024年CBA國內球員第一陣容，被選為年度最佳防守球員與年度最佳新銳球員。
NEWS: Qingdao's Hansen Yang has declared for the NBA Draft, Klutch Sports Group told ESPN. The 7'1, 19-year old is averaging 16.3 points, 10.1 rebounds, 2.8 assists and a league-leading 2.7 blocks per game in the Chinese CBA. pic.twitter.com/T3QUodHDSl— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 16, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
楊瀚森在CBA的首個賽季（2023-24賽季），NBA相關人員曾多次前往現場觀察他，但他並沒有參加去年的NBA選秀，直到今年才報名。他上周首次出現在《ESPN》模擬選秀榜時名列第59順位（火箭），本周躍居次輪前段的第41順位（勇士）。
《雅虎體育》則預估楊瀚森在第40順位被巫師選中。資深記者歐康納在球探報告中指出，這位19歲的中國前場新星具備出色的傳統中鋒條件，擁有精湛的低位腳步與傳球視野，禁區的進攻手段多元，籃板能力與護框表現也頗具潛力。
▲中國19歲新星楊瀚森投入今年NBA選秀。（圖／翻攝自IG）
不過，歐康納也點出了4大隱憂。首先是防守機動性不足，就連在中國賽場都未能展現換防能力，移動速度與反應恐難應對NBA級別的高節奏攻勢。其次是阻攻能力不如預期，雖然體型驚人，但臂展與爆發力並不突出。
第3為沒有足夠證據顯示他未來能具備有效投射能力，他本季三分命中率僅28%、中距離命中率29.2%、罰球命中率為66.8%，顯示他在外線與罰球線上的穩定性仍需加強。
最後是比賽心態與適應性有待觀察，NBA的速度與運動強度完全不同，將會對他造成前所未有的挑戰。不只是經驗落差，他在CBA即使擁有身體優勢，也未能時常展現主宰力，到了NBA這樣競爭更激烈的環境，必須在心理與意志層面做出突破。
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