美媒預測「中國約基奇」第41順位落腳勇士　低位技巧獲肯定

7’2” Chinese prospect Hansen Yang is every guard’s dream big man — it’s easy to see he models his game after the Joker.????????



The 19 year old was one of the top stockrisers at the NBA Combine.????



Currently mocked at 47 by Bleacher Report, but 100% worth an early 2nd Round Pick... pic.twitter.com/xY931INCQw — GREENLIGHT MEDIA (@greenlightbball) May 18, 2025

記者游郁香／綜合報導

被陸媒封為「中國版約基奇（Nikola Jokic）」的19歲新星楊瀚森，將投入今年的NBA選秀，《ESPN》預估他將在第41順位被西區人氣隊伍勇士選中，一周內竄升18位，顯示他的選秀行情正在上升。《雅虎體育》名記者歐康納（Kevin O'Connor）肯定他的低位技巧和傳球視野，但也點出4個隱憂。

年僅19歲、身高7呎1吋（約216公分）的楊瀚森，在2023年10月23日代表青島出戰北控，迎來職業生涯首秀，並在該季全明星賽獲選北區先發，入選2024年CBA國內球員第一陣容，被選為年度最佳防守球員與年度最佳新銳球員。

NEWS: Qingdao's Hansen Yang has declared for the NBA Draft, Klutch Sports Group told ESPN. The 7'1, 19-year old is averaging 16.3 points, 10.1 rebounds, 2.8 assists and a league-leading 2.7 blocks per game in the Chinese CBA. pic.twitter.com/T3QUodHDSl [廣告]請繼續往下閱讀... April 16, 2025

楊瀚森在CBA的首個賽季（2023-24賽季），NBA相關人員曾多次前往現場觀察他，但他並沒有參加去年的NBA選秀，直到今年才報名。他上周首次出現在《ESPN》模擬選秀榜時名列第59順位（火箭），本周躍居次輪前段的第41順位（勇士）。

《雅虎體育》則預估楊瀚森在第40順位被巫師選中。資深記者歐康納在球探報告中指出，這位19歲的中國前場新星具備出色的傳統中鋒條件，擁有精湛的低位腳步與傳球視野，禁區的進攻手段多元，籃板能力與護框表現也頗具潛力。

▲中國19歲新星楊瀚森投入今年NBA選秀。（圖／翻攝自IG）

不過，歐康納也點出了4大隱憂。首先是防守機動性不足，就連在中國賽場都未能展現換防能力，移動速度與反應恐難應對NBA級別的高節奏攻勢。其次是阻攻能力不如預期，雖然體型驚人，但臂展與爆發力並不突出。



第3為沒有足夠證據顯示他未來能具備有效投射能力，他本季三分命中率僅28%、中距離命中率29.2%、罰球命中率為66.8%，顯示他在外線與罰球線上的穩定性仍需加強。

最後是比賽心態與適應性有待觀察，NBA的速度與運動強度完全不同，將會對他造成前所未有的挑戰。不只是經驗落差，他在CBA即使擁有身體優勢，也未能時常展現主宰力，到了NBA這樣競爭更激烈的環境，必須在心理與意志層面做出突破。