快訊／大谷翔平連兩打席開轟雙響砲！累計15轟並列大聯盟第一

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇16日（台灣時間）與運動家交手，大谷翔平連兩天開轟，3局下重擊運動家3分砲，4局下再轟兩分砲，演出雙響砲，單場累計6打點，4局下道奇已經擴大至15比2。

道奇開賽火力全開，大谷翔平前兩打席三振、高飛犧牲打進帳1打點。新秀魯辛3局下掃出生涯首安，奧特曼（James Outman）選到保送，金慧成再敲反方向安打，進帳1打點，連兩打席建功。大谷翔平這時轟出本季第14發全壘打，3分砲再將比分擴大至10比2。大谷翔平這發全壘打擊球初速102.9英里，擊球距離382英尺，仰角28度。

大谷翔平4局下在金慧成選到保送之後，再轟全壘打，這發全壘打擊球初速更暴力，達到109.6英里，擊球距離達到418英尺，仰角21度。幫助道奇擴大至15比2領先。

大谷翔平目前15支全壘打超過響尾蛇隊的卡洛爾（Corbin Carroll），與費城人隊的舒瓦伯（Kyle Schwarber）並列大聯盟第一。大谷5月迄今共出賽13場，出7轟，維持絕佳狀態。

此外，這場比賽還適逢球隊舉辦紀念「50轟50盜」達成的活動，並限量發送大谷翔平滑壘姿態的搖頭娃娃。擠滿觀眾的道奇球場，也隨著大谷的火力再次沸騰。