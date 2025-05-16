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古林睿煬加入豪華先發輪值　日媒爆火腿牛棚動搖恐引電擊交易

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒太平洋聯盟首位的北海道日本火腿鬥士隊，先發輪值豪華令人稱羨，儘管球隊表現攻守俱佳，近期卻頻傳球團正評估透過「電擊交易」進行補強，尤其針對後援投手陣容進行強化。

據《東京體育報》報導，火腿打線本季火力驚人，累積41轟為12球團之最，先發輪值也由伊藤大海領銜，包括山崎福也、金村尚真、加藤貴之、北山亘基與古林睿煬等，投手戰力堅強。不過球隊最令人憂心的部分仍是牛棚表現。

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文中提及，雖然此戰靠著玉井大翔、宮西尚生、池田隆英與山本拓實完成壓制，但近來多場比賽中，火腿後援投手群屢見亂流。例如14日比賽中，第8局3投手合計投出4次四壞，導致5失分被逆轉。

對於是否會進行交易補強，球團內部消息人士指出：「可能性存在。目前火腿有不少表現不錯但在一軍無法上場的先發投手，也有不少捕手與外野手受到他隊青睞。如果出現符合補強需求的對象，球團會積極推動交易。」

文中指出，火腿過去數年投入大量資源栽培年輕球員，如今陣容深度提升，成為他隊詢價交易的對象。「我們不清楚會不會是為了補強牛棚，但如果有適合的球員出現，我們會主動出擊。」

而報導又追溯到春訓期間新庄監督的一段談話，曾透露補強願望，當時他曾說：「野手夠多，不需要再補。投手的話，再多也不嫌多，最好是能快速牽制、控球穩定、四壞球少的類型。」

文中提及，日職季中交易通常在6月交流戰前後，但今年例外，巨人與軟銀在5月12日便完成了2對1的交換交易，顯示市場可能提前活絡。若火腿決定補強，或許將提前於近期出手，並可能展開與其他球團的交易談判。

關鍵字： 日本職棒火腿隊牛棚補強交易後援投手

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