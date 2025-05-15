從棄用到季後賽變身得分王　勇士庫明加去留問題成考驗

▲勇士庫明加合約問題，將成為勇士制服組休賽季考驗。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

在例行賽下半季平均上場時間銳減，季後賽首輪更是明顯遭到「棄用」，金州勇士備受期待前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）在季後賽次輪交手明尼蘇達灰狼，由於陣中一哥柯瑞（Stephen Curry）無法上場，再度受到啟用，對灰狼系列5戰繳出場均20.8分，排名全隊首位。但庫明加是否能續留灣區效力，目前仍是未定之天。

勇士在季後賽次輪拿下首勝後，在柯瑞無法上場情況下，遭灰狼連續拿下4場勝利，勇士無緣挺進西區決賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果要提到次輪勇士最大亮點，絕對是「解凍」重獲啟用的庫明加，他在5場比賽繳出全隊最高20.8分，外帶3籃板、1.2助攻，且這是在對上灰狼系列賽，庫明加上場時間僅排在全隊第5高情況下。

但庫明加是否足以成為勇士未來接班希望，在個人數據亮眼之外，恐怕還得打上大問號，在庫明加季後賽至少出賽20分鐘情況下，勇士戰績卻是淒慘的「0勝7敗」，出色的個人表現，明顯無法轉化成為球隊最後贏球保證。

勇士明星前鋒格林（Draymond Green）被問到庫明加的合約問題時如此表示，「庫明加的合約狀況很棘手，但我希望他一切順利，因為我經歷過這種狀況。」

「不管他最後續留勇士，或是到了其他地方，都只能祝福他一切順利，我們見證了年輕球員的進步，也希望他們未來能夠更上一層樓。」格林如此說道。

現年22歲的庫明加，與勇士合約在本賽季結束後將正式到期，本季例行賽他出賽47場，平均繳出15.3分、4.6籃板、2.2助攻。

▲庫明加對上灰狼系列賽表現出色，成為勇士得分王。（圖／達志影像／美聯社）