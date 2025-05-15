樂天女孩熊本應援萌翻全場！台粉港粉熱情應援破紀錄

▲樂天女孩海外應援好難忘！熊本熊跳《勇敢樂天》萌翻全場。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

樂天女孩日前飛往日本熊本，由筠熹、卉妮、小葳葳（Dora）與貝佳頤四人出席當地的「蜥蜴慶典」活動，為現場賽事帶來熱情應援。賽事前一天，女孩們拜訪熊本縣政府官員，並與熊本最具代表性的吉祥物「熊本熊」見面，也特別前往熊本城、水前寺成趣園等熊本知名觀光景點，體驗穿著浴衣、合影留念，展現台日文化交流的獨特魅力。

本次應援為日本獨立聯盟職棒球團「火之國沙羅曼達」賽事助陣，當天吸引3096位觀眾進場，創下本賽季入場人數新高，甚至有來自台灣與香港的粉絲特地飛往熊本支持，場面熱鬧。在樂天女孩的熱情應援助威之下，火之國沙羅曼達終場以3比0獲勝，目前排名該聯盟第一。

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活動當天，樂天女孩迅速融入當地熱情氛圍，與粉絲互動熱絡。談到熊本熊與樂天桃猿的吉祥物「猿氣」有何不同？筠熹表示：「熊本熊跟猿氣一樣，會有很多手勢，可以表達他的心情。」小葳葳更興奮分享：「熊本熊還跳《勇敢樂天》給我們看，超想帶回家！」卉妮則笑說：「熊本熊很胖很可愛！」

天氣方面也讓女孩們印象深刻，筠熹提到，出發前看氣象預報原以為會下雨，「一到福岡看到下雨，心情有點低落」，沒想到抵達熊本後天氣轉好，「第二天雖然早上陰陰的，但後來出了大太陽，還需要擦防曬乳，果然我們『晴女』獲勝。」小葳葳則笑說：「這次出差太陽是假的，超級冷，但又太陽又很大。幸好粉絲有準備防曬，沒有曬傷。」

除了應援行程，美食也是這趟旅程的亮點。筠熹分享，自己對綠色杯裝的薯條餅乾完全無法抗拒，「粉絲知道我很喜歡，買了六杯，我全部吃光光！」也特別提到兩次品嚐道地的牛腸鍋，「真的超級好吃！」貝佳頤說：「印象深刻的是粉絲送的羊羹！」小葳葳則開心分享：「日本球迷送我們台灣啤酒，還有超可愛的日本草莓！」

談到樂天桃猿與火之國沙羅曼達的應援文化差異，筠熹觀察，火之國沙羅曼達官方女孩Sallys的出場時機與台灣大不相同，主要在比賽前的開場表演、比賽中的局間表演、比賽後的MVP訪問才會出場，而不像台灣是在每位打者上場時應援，「日本很重視口號和整體氛圍，這次還特別準備了結合台日風格的應援方式，真的很用心。」

小葳葳說：「他們比較像是慶典，沒有針對選手的應援模式，大家一起同樂，很有趣，也很接地氣。」對於火之國沙羅曼達官方女孩Sallys，卉妮說，「比較不習慣現場演奏的節拍，有時候行為聽不清楚是哪個應援，還好有Sallys帶著我們。」貝佳頤則笑著補充：「Sallys女孩都嬌小可愛，讓人忍不住產生保護慾。」

▲貝佳頤說日本啦啦隊身形小隻，讓人很有保護欲。（圖／樂天桃猿提供）