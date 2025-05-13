近3勝都靠李東洺！悍將止敗贏回信心　鋒總：大董鼓勵大膽去做

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將13日主場迎戰台鋼雄鷹，成功中止近期6連敗與主場7連敗，終於在新莊主場迎來久違勝利。對此總教練陳金鋒表示：「大家都很努力想贏球，氣氛與壓力同在。大董（董事長蔡明忠）也鼓勵大家要大膽去做，不用想太多，盡力就好。這段時間比較低迷，需要大家重新找回熱情和鬥志，勇敢去拚輸贏，一步一步，從最小的事情做起，慢慢找回來。現在傷兵也回來，相信大家會越來越穩定。」

值得一提的是，富邦近3場勝利（4/22、4/30、5/13）皆是李東洺先發的場次，這場比賽他再度繳出好投，主投6.1局刷新個人生涯最多局數，幫助球隊止敗。鋒總表示：「這場想讓他突破，他表現也很不錯。這3場勝利都是球隊陷入困境時，他挺身而出。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李東洺第7局續投，留下一、二壘有跑者的危機退場，鋒總解釋：「投手教練針對調度已有安排，李吳永勤與富藍戈輪番上場。他（李東洺）可能太想完成第7局，導致對決打者時不夠自在，控制力不足。」

談到未來輪值規劃，鋒總表示：「目前李東洺會持續排在輪值裡，新洋投（布坎南）來了再說。他這3場都投滿90球、6局以上，之後應該也不會改變。」

范國宸本戰歸隊貢獻關鍵長打、跑回超前分，高國麟也擊出全壘打，即便戴培峰降二軍後打線變動，仍維持有效輸出。鋒總說：「國麟狀況不錯，國宸傷後回歸，大家依照狀況執行戰術，延續攻擊才有得分機會。守備穩定，投手也自然穩定，打者把握得分機會，各環節環環相扣，比賽節奏就能掌握。」

此外，對於陳真首局發生的守備瑕疵，鋒總表示理解並給予鼓勵：「球隊狀況不順，大家都想做好。這是我們的主場，那時天空要暗不暗。但發生就讓它過去，告訴他繼續做好就好。」