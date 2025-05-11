「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後搞笑致歉　曝前搭檔場邊用心加持

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球男雙新組合王齊麟、邱相榤不僅在台北公開賽打破本季的16強魔咒，更以1局未失之姿封王，迎來兩人合拍以來首冠。王齊麟賽後笑稱，自己真的要向前搭檔李洋道歉，坦言去年兩人止步次輪，是他給自己太大的壓力。

奧運雙金組合「麟洋配」在李洋去年退休後走入歷史，30歲的王齊麟改搭22歲的邱相榤，組成「雙塔」新組合，兩人去年3度挺進4強，但本季狀態不佳，過去7場巡迴賽就有6場止步16強，本周終於在自家打破魔咒，並在今（11）日以直落2力退南韓奇東柱、姜敏赫，喜迎搭檔來首冠。

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▲「麟洋配」李洋、王齊麟去年走入歷史，王齊麟今日在台北賽封王後，搞笑向李洋致歉 。（圖／資料照）

王齊麟奪冠後透露，前搭檔李洋今日有到現場觀戰，還特別戴上全大運奪冠的帽子，搭配「魔法」手勢替他加持，最終他也不負眾望，與邱相榤攜手以21比18、21比15順利封王。

王齊麟賽後公開向李洋道歉，「對他很抱歉，跟他搭配有進過4強跟決賽，去年跟前年兩次都只到第2輪，那時候真的是我給自己的包袱太大、壓力太大，抱歉，李洋。現在我把壓力丟給學弟，所以我可能包袱沒那麼重。」他也提到能在自家取得突破，對他與邱相榤是很大的鼓舞。

王齊麟曾在2018年與前搭檔陳宏麟在台北賽完成男雙2連霸，他與李洋在此站的最佳成績則是亞軍，今日與邱相榤再次攜手封王，個人台北賽第3冠到手。

▲王齊麟、邱相榤迎來搭檔後首冠 。（圖／羽協提供）