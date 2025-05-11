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前悍將瑞恩8局無失分化身「大田耶穌」　韓華12連勝寫33年來記錄

▲前悍將瑞恩效力韓華鷹成為「大田耶穌」。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

因飄髮造型被球迷稱為「大田耶穌」的韓華鷹外籍投手瑞恩，11日在對戰樂天英雄隊的比賽中繳出完美表現，主投8局僅被敲1安、無失分、送出9次三振，幫助球隊以8比0完勝，豪取12連勝，寫下33年來首見隊史紀錄。賽後他笑談：「其實我想再投一局，是被隊友們半哄半騙地推上去請求總教練。」

瑞恩賽後接受訪問時透露，其實自己當時投了93球，體力尚可，有意挑戰完封勝。他笑說：「我確實向總教練（金卿文）請求再投一局，但教練說今天這樣剛好，我們球隊還有很多優秀投手，今天就這樣結束吧。」

更有趣的是，這一請求其實起因於先發輪值的搞笑互動。瑞恩透露：「（柳）賢振、龐塞、（文）東珠都會在第8局投完後鬧我說：『你也可以完封啊！』所以我才帶著翻譯去跟教練說要再投一局，結果被搖頭拒絕了。」

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雖然沒有達成完封，瑞恩仍為球隊帶來強大助力，他感謝捕手李宰元的配球與隊友的火力支援：「今天拒絕的暗號不到兩個，他真的引導得非常棒。」

談到12連勝的氣勢，瑞恩表示這是他生涯首次經歷，「整個休息室氣氛超棒，大家狀態都很好，特別是先發投手群彼此互相關注，也很團結。」

記者也詢問瑞恩即使比賽後段仍能維持球速的祕訣，他謙虛笑說：「我沒有什麼天生的運動基因，我家也沒什麼運動員，完全是靠訓練與大家的幫助。」

瑞恩最後也承諾會繼續幫助球隊延續連勝氣勢：「當然，連勝終會中斷，但我會盡全力幫助球隊贏下每一場重要比賽。」

值得一提的是，「大田耶穌」的稱號是去年球迷為瑞恩取的綽號，因為他最引人注目的外型特徵就是垂至肩下的長髮，也因此被比喻為耶穌。他去年曾與 LG 的「蠶室耶穌」凱西・凱利（Casey Kelly）、樂天的「社稷耶穌」威爾克森（Aaron Wilkerson），組成 KBO 聯盟的「三大耶穌」，不過今年只有瑞恩留在韓職。

韓華鷹隊上次達成12連勝要追溯至1992年5月23日，距今已有12,041天（32年又11個月又18天），如今再度完成壯舉。下一周比賽韓華將對上鬥志高昂的斗山熊與SSG登陸者，若能持續火熱表現，有望再度改寫隊史連勝紀錄。

關鍵字： 韓職瑞恩外籍投手完美表現12連勝

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