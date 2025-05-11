運動雲

>

「舉重女神」郭婞淳帶傷拚亞錦賽　帶回挺舉、總和兩面銅牌

▲▼「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運登場。（圖／路透）

▲「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運後進入養傷階段，亞錦賽是她奧運後首個國際賽。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣「舉重女神」郭婞淳今（11）日帶傷出戰亞錦賽女子59公斤級賽事，展現堅韌鬥志，她在抓舉以95公斤成績排名第5，擅長的挺舉項目則以125公斤奪得銅牌，總和220公斤同樣摘銅。教練林敬能透露，目前郭婞淳傷勢恢復約8成，此次參賽主要是以賽代訓，為年底的世錦賽及明年的亞運做準備。

去年在巴黎奧運奪下銅牌後，郭婞淳完成連續3屆奧運皆有獎牌進帳的壯舉。然而，受傷勢影響，她在奧運後進入養傷階段，僅在3月的全國原住民運動會亮相，此次亞錦賽是郭婞淳首度重返國際舞台，現年31歲的她，已是本屆59公斤級參賽選手中年紀最長的一位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭婞淳抓舉開把95公斤，順利舉起，隨後兩次挑戰98公斤未果，都因左手曲肘被判定無效，95公斤的成績排名第5。挺舉部分，她先順利完成120公斤，下台後卻扶著右側的腰，表情有些痛苦，第2次試舉125公斤失敗，第3次成功舉起，露出欣慰的笑容。

在傷勢未癒，參賽過程中又出現不適的狀況下，郭婞淳仍在挺舉及總和收下銅牌。而來自北韓的舉重名將金日景則展現強勁實力，以抓舉103公斤、挺舉132公斤、總和235公斤的成績，囊括3面金牌。

郭婞淳賽後接受《中央社》訪問時表示，久未參加國際賽事讓她感到既緊張又興奮，她清楚自己的身體狀態，這次比賽就是盡力而為，未來還有很長的路要走。

關鍵字： 舉重郭婞淳亞錦賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／強！古林睿煬98球生涯首次完封勝　火腿4比0獲勝

快訊／強！古林睿煬98球生涯首次完封勝　火腿4比0獲勝

新庄小聲請求投教成全古林睿煬完封勝　絕讚投球幽默語錄曝光

新庄小聲請求投教成全古林睿煬完封勝　絕讚投球幽默語錄曝光

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

98球超省力完封勝感謝隊友相挺　古林睿煬：想再多站幾次英雄台

98球超省力完封勝感謝隊友相挺　古林睿煬：想再多站幾次英雄台

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

繼陽耀勳後13年首人　古林睿煬日職壓制完封寫台灣投手紀錄

繼陽耀勳後13年首人　古林睿煬日職壓制完封寫台灣投手紀錄

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

快訊／勇士G3末節遭逆轉！巴特勒空砍33分　灰狼2比1領先

快訊／勇士G3末節遭逆轉！巴特勒空砍33分　灰狼2比1領先

大谷翔平代言收入曝光　經紀人巴雷洛揭露驚人金額

大谷翔平代言收入曝光　經紀人巴雷洛揭露驚人金額

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

熱門新聞

快訊／強！古林睿煬98球生涯首次完封勝　火腿4比0獲勝

新庄小聲請求投教成全古林睿煬完封勝　絕讚投球幽默語錄曝光

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

98球超省力完封勝感謝隊友相挺　古林睿煬：想再多站幾次英雄台

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

繼陽耀勳後13年首人　古林睿煬日職壓制完封寫台灣投手紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／強！古林睿煬98球生涯首次完封勝　火腿4比0獲勝

2新庄小聲請求投教成全古林睿煬完封勝

3「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評

4古林睿煬98球超省力完封勝感謝隊友相挺

5火腿輪值豪華有甜蜜煩惱　金村尚真完投勝竟遭2度下放

最新新聞

1恭喜古林睿煬完封樂天　古久保：漂亮

2前悍將瑞恩8局無失分　韓華13連勝

3「麟榤配」搭檔後首冠到手！

4莊昕諺「更有名」　川岸強期待高

5古林睿煬百球內完封台灣第3人！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366