「舉重女神」郭婞淳帶傷拚亞錦賽　帶回挺舉、總和兩面銅牌

▲「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運後進入養傷階段，亞錦賽是她奧運後首個國際賽。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣「舉重女神」郭婞淳今（11）日帶傷出戰亞錦賽女子59公斤級賽事，展現堅韌鬥志，她在抓舉以95公斤成績排名第5，擅長的挺舉項目則以125公斤奪得銅牌，總和220公斤同樣摘銅。教練林敬能透露，目前郭婞淳傷勢恢復約8成，此次參賽主要是以賽代訓，為年底的世錦賽及明年的亞運做準備。

去年在巴黎奧運奪下銅牌後，郭婞淳完成連續3屆奧運皆有獎牌進帳的壯舉。然而，受傷勢影響，她在奧運後進入養傷階段，僅在3月的全國原住民運動會亮相，此次亞錦賽是郭婞淳首度重返國際舞台，現年31歲的她，已是本屆59公斤級參賽選手中年紀最長的一位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭婞淳抓舉開把95公斤，順利舉起，隨後兩次挑戰98公斤未果，都因左手曲肘被判定無效，95公斤的成績排名第5。挺舉部分，她先順利完成120公斤，下台後卻扶著右側的腰，表情有些痛苦，第2次試舉125公斤失敗，第3次成功舉起，露出欣慰的笑容。

在傷勢未癒，參賽過程中又出現不適的狀況下，郭婞淳仍在挺舉及總和收下銅牌。而來自北韓的舉重名將金日景則展現強勁實力，以抓舉103公斤、挺舉132公斤、總和235公斤的成績，囊括3面金牌。

郭婞淳賽後接受《中央社》訪問時表示，久未參加國際賽事讓她感到既緊張又興奮，她清楚自己的身體狀態，這次比賽就是盡力而為，未來還有很長的路要走。