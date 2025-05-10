大谷翔平火力強卻打點低！本季11轟僅16分打點創百年罕見紀錄

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

運動數據分析網站《Opta》於美國當地時間5月8日更新官方X（前Twitter），指出洛杉磯道奇球星大谷翔平儘管在打擊方面表現亮眼，卻在打點方面留下異常低迷的數字，成為一項罕見紀錄。

該網站指出，截至5月8日賽後，大谷累積11支全壘打（並列MLB第4）、21支長打（並列第5）、89個壘打數（第4），皆為聯盟頂尖水準，但他的打點卻僅有「16分」，僅排名MLB全體的並列第96位。

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此外，《Opta》補充，大谷是自1920年打點成為官方紀錄以來，史上首位在5月後仍以全壘打、長打與壘打數三項數據躋身聯盟前五，卻未能擠進打點前90名的球員。這顯示他雖火力全開，卻未能有效貢獻打點。

當地媒體《橘郡紀事報》記者普蘭克特（Bill Plunkett）指出，大谷本季站上得點圈打席的機會極少，目前得點圈打數僅「21」，在MLB全體排名198位，原因與道奇後段打線上壘率偏低有關，即便大谷敲出長打，也難以帶回分數。

8日對戰亞利桑那響尾蛇的比賽中，他也在9局2出局、球隊落後3分時轟出本季第11轟，但當時無人上壘，因此再添一發陽春砲，也是他本季的第9支陽春全壘打。