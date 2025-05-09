張政禹「魚雷」炸老虎　對戰破4成裝驚訝秒破功：我知道啦

記者王真魚／台北報導

味全龍張政禹今天在天母球場火力全開，面對樂天桃猿先發投手「老虎」黃子鵬，2局下轟出本季首發全壘打，也成為中職史上首位以「魚雷棒」開轟的打者。不僅如此，他全場掃出3支安打，猛打賞助龍隊以4比1奪下2連勝。

賽後談到這一轟，張政禹笑著說，「之前就有講過，想要當第一人，那天沒打出來，現在打出來滿開心的。」他也謙虛地說，「我覺得主要是因為都沒有人拿，剛好我有拿才能有這個話題。」

魚雷棒是近期中職引進的新型球棒，特性在於較輕、甜蜜點靠近棒身下緣，對打者的揮擊與手感有明顯影響。張政禹分析，「還是看個人，有些人打得不習慣。球要帶進來一點，當然很多可以帶進來的打者，還是不太習慣魚雷。」

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「這支球棒比較輕、甜蜜點比較下面，對我來說比較有利，我比較少打棒頭，折到對我反而好一點，揮起來滿順暢的。」不過，他也透露賽前曾經猶豫是否要換棒子。

「子鵬球路都偏低，我覺得很容易打到棒頭，魚雷棒只要打到棒頭基本上就會斷，真的有考慮要不要換，但又想說換棒子還要重新適應，就決定繼續用。」

張政禹直言，魚雷棒真的需要適應，「沒有適應的話很難打，今天能夠開轟真的算是很幸運。」

聽聞自己對黃子鵬的打擊率超過4成，張政禹一臉驚訝，「真的假的啊？你這樣講我才知道耶？」接著又露出微笑表示，「其實我知道啦。」他謙虛補充，「他的球還是很難打，自己運氣比較好一點。」

不過身為左打面對側投確實較能清楚掌握下勾投球軌跡，他認為，或許這也是能發揮的原因之一。

談到魚雷棒目前擁有的數量，張政禹笑說，「兩支，一支在對面（休息室），我借給晨威，晨威又給政華打。」最後他幽默表示，「我很慷慨，借他們打！」

▲張政禹 。（圖／味全龍提供）

