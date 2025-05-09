林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋坦言：如果當初更成熟...

▲ 葉君璋 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

「神全」林益全出新書再度談到當年在富邦悍將「801旅」事件，當時的總教練葉君璋今被記者問及此事，直言當初都有很多不成熟的地方，或許能夠做得更好，不過他也強調，在他心中，林哲瑄和林益全兩人都是很棒的選手。

林益全2017年曾疑似因為守備不夠積極，隊友林哲瑄在個人社群暗諷：「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」葉總當時接受媒體訪問時則表示，「人家講你是為你好，為球隊好。」

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舊事再度被重提，葉總說，每個人看事情角度都不一樣，「這樣的事情，事實上都可能發生在任何單位，無論是公家機關、私人公司甚至是飲料店。」

人與人的相處，一定都會遇到類似的事，葉總不想下任何評論，直言看事情都各有立場，但也表示，確實能夠有更成熟的做法，包括自己當初和媒體的應對。

葉總能理解林益全的想法，「他是受害者，從他角度看就是這樣。」當然每個人都會選擇自己想要講的事情，由自己的立場詮釋，「大家就要有怎麼看這件事的智慧。」

他也坦言，如果當初處理得周到，或許這件事最後能夠負面變成正面、能有更好的處理方式，「或許球隊能夠就此變得非常棒、非常強。」

▲中職林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）

只可惜大家那時都還年輕，葉總嘆，「每個人難免會有情緒，容易（情緒字眼）脫口而出。」他也認為，這件事當時最好作法，或許就是當事人自己知道即可。

林哲瑄現在被貼上「霸凌」等標籤，葉總表示，這件事他只能自己承擔，他沒辦法多說什麼，「因為你做的是，可能就是人家的感受。」

不過他也說，在他心中，林哲瑄和林益全都是非常好的選手，「他們場上態度非常好，自我要求都很高又認真。」

「林哲瑄，基本上球隊要他做到的事情，幾乎沒有一件事沒做到，也不會有負面情緒，他從來沒有說不要。」葉總說。

至於林益全，他表示，以他的打擊表現，其實可以不需要這麼認真，「但他還是非常認真，態度非常好。」

「哲瑄更不用說，從我在中華隊第一次認識他，沒有看過他在場上不拚得後，即使不是自己管轄的球，他還是會百分百盡力去撲、進去去跑。」葉總強調，「在我眼中，他們都是非常好的球員，但隊友跟隊友間，不代表能夠如我願在我場上所看到的那樣。」