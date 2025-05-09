雙重賽橫掃洛磯戰績並列聯盟第1　老虎主帥：我們足夠強硬

▲老虎先發蒙特羅（Keider Montero）晚場比賽主投8局僅失1分，助隊橫掃落磯。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間9日上午，底特律老虎在雙重賽首戰憑藉著邁茲（Casey Mize）6局優質先發領軍下，以10比2痛宰落磯，晚場老虎軍再以11比2拿下勝利，完成雙重賽橫掃。老虎結束客場10連戰的征途，除了拿下7勝3敗的佳績外，老虎此行共打下79分，是球隊史上10場或更少場次的客場之旅中，第二高得分。

I guess I posted too soon, he went longer Called up for a double header and I saw efficiency and length!



Final Line: 8IP | 5H | 1R | 3BB | 2K | 92 Pitches



Lets go Keider Montero! Fantastic outing! pic.twitter.com/xAqE460sIK [廣告]請繼續往下閱讀... May 9, 2025

「這個團隊很強硬，」老虎主帥辛奇（A.J. Hinch）受訪時說道，「我們知道怎麼打球，我們準備好上場，沒有藉口、沒有抱怨，我們每場都準備好。」

三連戰橫掃洛磯後，老虎的戰績來到25勝13敗，除了是美聯第一外，老虎與洛杉磯道奇的戰績並列全聯盟最佳，也是隊史自2014年前38場比賽繳出26勝12敗以來，開季的最佳成績。根據埃利亞斯體育局報導指出，自2014年5月23日以後，老虎首度在5月或之後（不含2020年縮水賽季）登上全聯盟最佳戰績行列。

Casey Mize was dominant today vs COL



6.0 IP | 3 H | 1 ER | 0 BB | 8 K

86 pitches

16 whiffs

38 CSW%



Season ERA: 2.53. #RepDetroit

pic.twitter.com/7bB3VihvAA — DataBase Hit (@DatabaseHit) May 8, 2025

「我覺得我們現在真的打得很順，」晚場比賽開轟的基斯（Colt Keith）表示，「休息室氣氛很棒，場上大家互相扶持，我們在做該做的事來贏球，沒有人自私。」

a blast fitting for mountain time



450 ft for Colt Keith! pic.twitter.com/tk4oLpUe7a — Detroit Tigers (@tigers) May 8, 2025

「唯一值得驚訝的，可能是我們在四月中咬牙挺過來的表現，」雙重賽早場主投6局僅失1分的邁茲說，「當時我們有很多人受傷缺陣，但我們彼此之間充滿信任。」