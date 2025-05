雙重賽橫掃洛磯戰績並列聯盟第1　老虎主帥：我們足夠強硬

▲老虎先發蒙特羅(Keider Montero)晚場比賽主投8局僅失1分,助隊橫掃落磯。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間9日上午,底特律老虎在雙重賽首戰憑藉著邁茲(Casey Mize)6局優質先發領軍下,以10比2痛宰落磯,晚場老虎軍再以11比2拿下勝利,完成雙重賽橫掃。老虎結束客場10連戰的征途,除了拿下7勝3敗的佳績外,老虎此行共打下79分,是球隊史上10場或更少場次的客場之旅中,第二高得分。

I guess I posted too soon, he went longer Called up for a double header and I saw efficiency and length!



Final Line: 8IP | 5H | 1R | 3BB | 2K | 92 Pitches



Lets go Keider Montero! Fantastic outing! pic.twitter.com/xAqE460sIK