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尼克連2場20分逆轉宛如神助！球迷驚呼要奪冠了：有新教宗撐腰

記者游郁香／綜合報導

尼克在東區準決賽打出史詩級大逆轉，連兩戰從20分落後扳倒衛冕軍塞爾提克，正在狂歡的紐約迷今（9）日又迎來一個令他們興奮的消息，與陣中多名核心主將同為維拉諾瓦大學校友的美國籍樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost），成為了新任教宗，球迷驚呼，「尼克可能真的要奪冠了！」

▲尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克頭牌布朗森率隊在東區準決賽連2場不可思議逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

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新任教宗本名普瑞弗斯特，現年69歲，來自芝加哥，他是天主教史上第一位美國籍教宗。他選擇「良十四世」作為教宗名號，更巧的是，他的學歷背景竟是來自賓州的維拉諾瓦大學。

尼克陣中也有3位來自維拉諾瓦的球員，包括當家頭牌布朗森（Jalen Brunson）、過去2戰都貢獻「致命抄截」的布里吉斯（Mikal Bridges）以及哈特（Josh Hart），這「三劍客」季後賽表現火燙，在東區準決賽連2場率隊在波士頓主場完成20分大逆轉神蹟，將帶著2比0優勢回到麥迪遜花園廣場。

▲尼克悍將哈特賽後記者會點外送餐點，好兄弟布朗森無言以對。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克悍將哈特也來自維拉諾瓦大學。（圖／達志影像／美聯社）

紐約球迷興奮在社群媒體上發文，「新教宗來自維拉諾瓦，尼克要奪冠了！」「良十四就是維拉諾瓦校友，這一切都早已註定。」「尼克贏球根本是神蹟，背後有教宗撐腰。」

尼克「維拉諾瓦幫」在系列賽表現確實出色，布朗森場均23.0分、6.0助攻；哈特場均18.5分、8.5籃板；布里吉斯則貢獻11.0分、6.5籃板、6.0助攻，成為球隊攻守最穩定的支柱之一。

面對這股突如其來的「神秘力量」，球迷雖半開玩笑，卻也真心相信尼克本季的確與以往不同。塞爾提克與尼克G3將於台灣時間11日凌晨在麥迪遜花園廣場開打，若能再下一城，紐約軍團就將聽牌。

▲▼尼克布里吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克布里吉斯連2場貢獻致命抄截。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA紐約尼克Jalen BrunsonMikal BridgesJosh HartPope Leo XIV

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