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僅丟1局再送「貝果」追平一神蹟　斯威雅蒂羅馬大師賽首輪過關

▲▼斯威雅蒂（Iga Swiatek）（圖／達志影像／美聯社）

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）晉級羅馬大師賽強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

羅馬大師賽64強，前球后、衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）展現絕佳手感，僅花52分鐘就以6比1、6比0淘汰地主外卡選手科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto），斯威雅蒂成功晉級賽會32強，屆時對手將是死敵柯林斯（Danielle Collins）。

自2000年以來，斯威雅蒂在羅馬與巴黎的紅土戰場上出賽10屆賽事，奪下其中7座冠軍；斯威雅蒂去年在羅馬封后，這是四年內第三度在此奪冠，接著她在法網拿下五年內第四座法網冠軍，追平了海寧（Justine Henin）在2005至2007年的法網三連霸壯舉。

2025賽季斯威雅蒂展現驚人穩定性，斯威雅蒂參加的八項賽事中都至少打進8強，「我對這種穩定感到非常開心，」斯威雅蒂受訪說道，「這是我一直以來追求的目標。我從不會參加未準備好的比賽，我覺得今年的穩定程度和前幾年差不多，但我當然也想贏得一些冠軍，那同樣是目標。」

本戰斯威雅蒂在35個發球分中贏下28分，全場沒有面臨任何破發點，這是斯威雅蒂生涯在羅馬連續第18場以直落二獲勝，也是她在此送出的第9盤「6比0貝果」。目前斯威雅蒂在WTA1000級別的賽事中累積33次貝果，追平白俄羅斯前球后艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）的歷史紀錄。

賽後斯威雅蒂表示，會試著找回在紅土場上最幸福的記憶，並期望能盡快收下本季首冠，「我對自己的完美主義有著愛恨交織的情感，」斯威雅蒂說，「有時在場上，我腦中想著要打一記上旋正手，再接個完美反拍，我以為這些球都會進，結果卻失誤了，我會很困惑。」

「我覺得我已經有不錯的成績了，也接近做得更好，我只需要再多一點努力，不讓思緒四處亂飛，我正在為此努力，看看最後會有什麼結果吧。」斯威雅蒂最後提及。

關鍵字： WTA羅馬大師賽斯威雅蒂

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