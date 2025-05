僅丟1局再送「貝果」追平一神蹟　斯威雅蒂羅馬大師賽首輪過關

▲斯威雅蒂(Iga Swiatek)晉級羅馬大師賽強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

羅馬大師賽64強,前球后、衛冕冠軍斯威雅蒂(Iga Swiatek)展現絕佳手感,僅花52分鐘就以6比1、6比0淘汰地主外卡選手科恰雷托(Elisabetta Cocciaretto),斯威雅蒂成功晉級賽會32強,屆時對手將是死敵柯林斯(Danielle Collins)。

These two always bring the fire



These two always bring the fire



Stream Iga Swiatek vs. Danielle Collins this Saturday on Tennis Channel #IBI25 pic.twitter.com/VMdMVQdM70
May 8, 2025

自2000年以來,斯威雅蒂在羅馬與巴黎的紅土戰場上出賽10屆賽事,奪下其中7座冠軍;斯威雅蒂去年在羅馬封后,這是四年內第三度在此奪冠,接著她在法網拿下五年內第四座法網冠軍,追平了海寧(Justine Henin)在2005至2007年的法網三連霸壯舉。

52 minuty i po robocie. Bardzo przyjemna wersja Igi Świątek. Mam wrażenie, że Iga jeszcze trochę by chciała pograć, ale niech ten głód zostanie na kolejne mecze.



Miłe pożegnanie rówieśniczek #czasnatenis pic.twitter.com/Y64kWSqpgh — Dawid Żbik (@DawidZbik) May 8, 2025

2025賽季斯威雅蒂展現驚人穩定性,斯威雅蒂參加的八項賽事中都至少打進8強,「我對這種穩定感到非常開心,」斯威雅蒂受訪說道,「這是我一直以來追求的目標。我從不會參加未準備好的比賽,我覺得今年的穩定程度和前幾年差不多,但我當然也想贏得一些冠軍,那同樣是目標。」

33 - Iga Swiatek has become the player with the joint-most sets won with a 6-0 scoreline in WTA-1000 events since the format's introduction in 2009 (33, equalling Victoria Azarenka). Incredible.#IBI25 | @InteBNLdItalia @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/rXH11VkRY6 — OptaAce (@OptaAce) May 8, 2025

本戰斯威雅蒂在35個發球分中贏下28分,全場沒有面臨任何破發點,這是斯威雅蒂生涯在羅馬連續第18場以直落二獲勝,也是她在此送出的第9盤「6比0貝果」。目前斯威雅蒂在WTA1000級別的賽事中累積33次貝果,追平白俄羅斯前球后艾薩蘭卡(Victoria Azarenka)的歷史紀錄。

relentless pressure @iga_swiatek defeats Cocciaretto 6-1, 6-0 to continue her quest for a 4th title in Rome!#IBI25 pic.twitter.com/SCoJct2j2j — wta (@WTA) May 8, 2025

賽後斯威雅蒂表示,會試著找回在紅土場上最幸福的記憶,並期望能盡快收下本季首冠,「我對自己的完美主義有著愛恨交織的情感,」斯威雅蒂說,「有時在場上,我腦中想著要打一記上旋正手,再接個完美反拍,我以為這些球都會進,結果卻失誤了,我會很困惑。」

「我覺得我已經有不錯的成績了,也接近做得更好,我只需要再多一點努力,不讓思緒四處亂飛,我正在為此努力,看看最後會有什麼結果吧。」斯威雅蒂最後提及。