運動雲

>

新教宗「良14世」芝加哥出生支持哪隊？　親哥哥解答：白襪！

▲第267任美國籍教宗普瑞弗斯特（Robert Prevost）。（圖／達志影像／美聯社）

▲第67任美國籍教宗普瑞弗斯特。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

梵蒂岡今天（台灣時間9日）選出美國籍的普瑞弗斯特（Robert Prevost）擔任已故教宗方濟各（Pope Francis）的繼任者，普瑞弗斯特成為第267任教宗；由於普瑞弗斯特是芝加哥人，「教宗支持哪一隊」頓時成為當地熱議話題。

身為全美第3大城的芝加哥，在MLB有兩支職棒隊伍，分別為北芝加哥的小熊以及南芝加哥的白襪，在普瑞弗斯特當選後小熊率先在社群媒體上「宣稱」新任教宗是小熊隊球迷；根據WGN電視台的說法，普瑞弗斯特的母親是小熊迷，因為她在芝加哥北區長大，那裡正是小熊隊瑞格利球場的所在地，而他的父親則是聖路易紅雀的球迷。

然而普瑞弗斯特的親哥哥約翰（John Prevost）受訪時卻表示，儘管外界有諸多揣測，他的弟弟其實是支持芝加哥白襪，「他從來、從來都不是小熊迷，」約翰說道。白襪隊近年戰績不佳，但聽聞新任教宗支持自家球隊後球團馬上寄了一件球衣和一頂帽子到梵蒂岡。

「家人最清楚，而看來教宗良十四世畢生支持的球隊離第35街與希爾茲大道（35th and Shields）比較近，」白襪官方透過NBC電視台表示，「有些事情比棒球更重要，但這次我們很高興白襪迷在梵蒂岡也有代表。」

關鍵字： MLB芝加哥白襪普瑞弗斯特

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」

林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

哈利伯頓締造0.076%逆轉神績　「3勝1640敗」溜馬1周包辦2勝

哈利伯頓締造0.076%逆轉神績　「3勝1640敗」溜馬1周包辦2勝

柯瑞G7狂跑3.2公里後拉傷　柯爾：知道高強度出賽負擔但沒選擇

柯瑞G7狂跑3.2公里後拉傷　柯爾：知道高強度出賽負擔但沒選擇

金塊狂輸43分　戈登：不能怪裁判且必須保持強硬

金塊狂輸43分　戈登：不能怪裁判且必須保持強硬

快訊／裕隆SBL第8冠到手　隊史第2度寫「3連霸」王朝

快訊／裕隆SBL第8冠到手　隊史第2度寫「3連霸」王朝

灰狼半場領先17分！蟻人卻倒地傷退　柯瑞場邊急安撫揮肘的格林

灰狼半場領先17分！蟻人卻倒地傷退　柯瑞場邊急安撫揮肘的格林

柯瑞心碎談腿筋傷勢：像被狠狠揍了一拳　坦言無回歸時間表

柯瑞心碎談腿筋傷勢：像被狠狠揍了一拳　坦言無回歸時間表

危機！雲豹輸特攻就淘汰　高錦瑋、林信寬喊話拚了

危機！雲豹輸特攻就淘汰　高錦瑋、林信寬喊話拚了

【媽祖實力寵娃】被人海擋住的孩子們賣力呼喊 媽祖都聽見了

熱門新聞

林益全出新書揭露　前富邦隊友「有人上過大聯盟感到自負」

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

哈利伯頓締造0.076%逆轉神績　「3勝1640敗」溜馬1周包辦2勝

柯瑞G7狂跑3.2公里後拉傷　柯爾：知道高強度出賽負擔但沒選擇

金塊狂輸43分　戈登：不能怪裁判且必須保持強硬

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全新書　「有人上過大聯盟自負」

2大谷拚40－40－40異次元紀錄

3台籃最狂！　新北國王單節轟48分

4哈利伯頓締造0.076%逆轉神績

5柯瑞G7狂跑3.2公里後拉傷　主帥無奈

最新新聞

1新教宗「良14世」是白襪隊球迷！

2勇士少柯瑞G2被打爆慘輸24分

3富邦補強韓職勝投王　再簽鈴木駿輔

4紅襪主場5比0完封遊騎兵摘勝

5灰狼半場領先17分！蟻人卻倒地傷退

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

禮貌領 #媽祖 結緣品竟被搶！　女子伸手奪走...學生當場傻眼

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【超幽默義交】當你快被媽祖海放 他大聲公勸世：早放早輕鬆

李珠珢見富邦游擊手接球失誤　一秒崩潰抱頭蹲地

【不按牌理出牌的路線XD】#白沙屯媽祖 從司令台中間下來！轎班大哥身手矯健
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366