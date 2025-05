新教宗「良14世」芝加哥出生支持哪隊？　親哥哥解答：白襪！

▲第67任美國籍教宗普瑞弗斯特。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者胡冠辰/綜合報導

梵蒂岡今天(台灣時間9日)選出美國籍的普瑞弗斯特(Robert Prevost)擔任已故教宗方濟各(Pope Francis)的繼任者,普瑞弗斯特成為第267任教宗;由於普瑞弗斯特是芝加哥人,「教宗支持哪一隊」頓時成為當地熱議話題。

Chicago high school cheers White Sox fan Pope Leo XIV — 'He's one of us' https://t.co/J3Mly9zod9 by @kwashy12 pic.twitter.com/jAIylX6Ce1

身為全美第3大城的芝加哥,在MLB有兩支職棒隊伍,分別為北芝加哥的小熊以及南芝加哥的白襪,在普瑞弗斯特當選後小熊率先在社群媒體上「宣稱」新任教宗是小熊隊球迷;根據WGN電視台的說法,普瑞弗斯特的母親是小熊迷,因為她在芝加哥北區長大,那裡正是小熊隊瑞格利球場的所在地,而他的父親則是聖路易紅雀的球迷。

然而普瑞弗斯特的親哥哥約翰(John Prevost)受訪時卻表示,儘管外界有諸多揣測,他的弟弟其實是支持芝加哥白襪,「他從來、從來都不是小熊迷,」約翰說道。白襪隊近年戰績不佳,但聽聞新任教宗支持自家球隊後球團馬上寄了一件球衣和一頂帽子到梵蒂岡。

Obviously the biggest question surrounding Chicago native Robert Prevost now that he is Pope Leo XIV: Cubs or White Sox? His brother gave the definitive answer to @WGNNews' @DanaRebikWGN pic.twitter.com/DvMiGZ0qHY