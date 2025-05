快訊／勇士少柯瑞G2被打爆慘輸24分　灰狼蟻人扭傷硬打扳平系列賽

▲勇士巴特勒第3節一度率隊追到僅7分差。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士在西區準決賽G1折損了天王柯瑞(Stephen Curry),今(9)日繼續作客灰狼主場,G2上半場卻攻防節奏大亂,三分13僅3中,陷入17分大幅落後,儘管第3節一度在巴特勒(Jimmy Butler)帶領下將分差縮小到7分,但明尼蘇達很快又拉開20分差距,灣區軍團在少了咖哩大神的首場比賽,以93比117慘輸24分,雙方系列賽戰成1比1。

▲勇士格林上半場又失控領到技術犯規。(圖/達志影像/美聯社)

在當家一哥柯瑞遭逢左腿筋傷勢,最快G5才能復出之下,菜鳥長人波斯特(Quinten Post)進入勇士G2的先發陣容,目的是為了在巴特勒(Jimmy Butler)周圍增加更多空間與身材。不過,波斯特的上場也等於給了「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)與灰狼進攻端更多出手機會。

▲灰狼艾德華茲上半場遭逢左腳踝傷勢。(圖/達志影像/美聯社)

灣區軍團開賽進攻大當機,灰狼趁勢打出13比0猛攻, 靠著巴特勒連拿5分,勇士稍微穩住了局勢,但其他金州球員合計8投0中。明尼蘇達在首節剩下2分36秒拉開25比7、18分差距,勇士單節僅拿下15分,坐在場邊的柯瑞神色凝重。

節奏大亂的勇士次節開局又出狀況,4冠核心格林(Draymond Green)在外線進攻時「揮肘」打到灰狼第6人里德(Naz Reid)的臉,領到1次技術犯規,這是他今年季後賽第5次技術犯規,距離「自動禁賽」一場只差兩次,他對判決相當不滿,朝裁判怒噴「那他X的是胡說八道!」

Steph Curry walked over to talk with Draymond Green after his technical foul pic.twitter.com/oVTICo82Nk

柯瑞見狀趕緊上前安撫激動的格林,主帥柯爾(Steve Kerr)則機警地將格林換下場,灰狼主場球迷開始高喊著,「Draymond爛透了!」

Anthony Edwards injured his left ankle on this play right here. The worry would be for possible



-High ankle sprain (based on forced eversion)



-Ankle fracture (needs to be ruled out with X-Ray) pic.twitter.com/gz8adxFCRb