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快訊／勇士少柯瑞G2被打爆慘輸24分　灰狼蟻人扭傷硬打扳平系列賽

▲▼勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士巴特勒第3節一度率隊追到僅7分差。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士在西區準決賽G1折損了天王柯瑞（Stephen Curry），今（9）日繼續作客灰狼主場，G2上半場卻攻防節奏大亂，三分13僅3中，陷入17分大幅落後，儘管第3節一度在巴特勒（Jimmy Butler）帶領下將分差縮小到7分，但明尼蘇達很快又拉開20分差距，灣區軍團在少了咖哩大神的首場比賽，以93比117慘輸24分，雙方系列賽戰成1比1。

▲▼灰狼艾德華茲、勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

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▲勇士格林上半場又失控領到技術犯規。（圖／達志影像／美聯社）

在當家一哥柯瑞遭逢左腿筋傷勢，最快G5才能復出之下，菜鳥長人波斯特（Quinten Post）進入勇士G2的先發陣容，目的是為了在巴特勒（Jimmy Butler）周圍增加更多空間與身材。不過，波斯特的上場也等於給了「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）與灰狼進攻端更多出手機會。

▲▼灰狼艾德華茲、勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲上半場遭逢左腳踝傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

灣區軍團開賽進攻大當機，灰狼趁勢打出13比0猛攻， 靠著巴特勒連拿5分，勇士稍微穩住了局勢，但其他金州球員合計8投0中。明尼蘇達在首節剩下2分36秒拉開25比7、18分差距，勇士單節僅拿下15分，坐在場邊的柯瑞神色凝重。

節奏大亂的勇士次節開局又出狀況，4冠核心格林（Draymond Green）在外線進攻時「揮肘」打到灰狼第6人里德（Naz Reid）的臉，領到1次技術犯規，這是他今年季後賽第5次技術犯規，距離「自動禁賽」一場只差兩次，他對判決相當不滿，朝裁判怒噴「那他X的是胡說八道！」

柯瑞見狀趕緊上前安撫激動的格林，主帥柯爾（Steve Kerr）則機警地將格林換下場，灰狼主場球迷開始高喊著，「Draymond爛透了！」

灰狼上半場取得56比39、17分大幅領先，但「蟻人」艾德華茲次節一次切入禁區上籃後，被勇士長人傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）踩到左腳，當場痛苦倒地，緊抓著自己的腳踝，隨後被攙扶返回休息室，左腳明顯無法承受重量，不過他還是在下半場回到了場上，展現驚人的身體素質。

勇士上半場啟用多達14名球員，試圖找出最佳的陣型。巴特勒第3節開局率隊反擊，他前4分多鐘連拿8分，從季末就被「冷凍」的前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）下半場頂替波斯特上場，他次節末段曾轟出一波8分小高潮，他頻頻殺入禁區暴扣，在此節還剩6分14秒補上一記三分彈後，灣區拉出一波16比6猛攻，追到58比65、7分差。

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲遭到冷凍的勇士大物庫明加此戰表現出色。（圖／達志影像／美聯社）

不過灰狼很快做出回應，射手迪文琴佐（Donte DiVincenzo）飆進外線，藍道（Julius Randle）則串聯起團隊攻勢，並在最後40.1秒連續2次切入得手，明尼蘇達回敬一波23比8的攻勢，要回20分領先。

勇士決勝節沒能上演大逆襲，灰狼終場就在艾德華茲忍傷砍下20分、9籃板，藍道飆出24分、11助攻帶領下，以117比93大勝24分，將系列賽扳成1比1。

關鍵字： NBA灰狼勇士艾德華茲蟻人柯瑞格林

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