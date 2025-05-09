貝羅芬威球場先發防禦率僅1.10！　紅襪完封遊騎兵奪勝

▲紅襪先發貝羅（Brayan Bello）目前在主場防禦率為1.10，手感火熱。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間9日上午，波士頓紅襪主場交手德州遊騎兵，紅襪先發貝羅（Brayan Bello）本戰雖然投出生涯新高5次保送，但他仍力繳4.2局無失分的及格表現，紅襪最終5比0完封遊騎兵；值得一提的是，貝羅本季在主場防禦率只有1.10，尤為亮眼。

2局下半主場紅襪率先發動攻勢，史托瑞（Trevor Story）先是靠著遊騎兵先發萊特（Jack Leiter）暴投攻進球隊第1分，隨後杜蘭（Jarren Duran）再靠著內野滾地球護送三壘跑者回來得分，紅襪2比0擴大優勢。

接著紅襪打線在5至7局再度發力，5局下半主將迪佛斯（Rafael Devers）在1出局三壘有人時擊出適時安打，紅襪3比0持續領先；6局下半捕手納瓦耶茲（Carlos Narváez）敲安助隊再下一城，紅襪將領先分差擴大至4比0。

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7局下半迪佛斯咬中遊騎兵後援拉茲（Jacob Latz）失投球，一棒扛出左外野綠色怪物，這發陽春砲讓紅襪最終就以5比0擊退遊騎兵，收下系列賽勝利。

今天紅襪先發貝羅雖然在4.2局的投球內容中送出生涯新高5次保送，但他總能在關鍵時刻解決遊騎兵打者化解危機，力保不失；後續登場的三任投手也接力守成，勝投則是由中繼1.1局無失分的史萊登（Justin Slaten）拿下。

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「他那樣投球真的很難熬，」紅襪主帥柯拉（Alex Cora）開玩笑表示，「但我相信貝羅的球質是頂尖的，我相信他可以在好球帶內更有侵略性，當然，我們也會接受現在這樣的表現，今天不錯，但還不到很棒。」

「對啊，保送真的有點多，」貝羅透過球隊翻譯佩雷斯（Daveson Perez）說道，「有些球沒投到我想要的位置，但我能從那些局數脫身，投了快五局並保持領先。」本戰是貝羅本季第4次先發，賽後貝羅防禦率降至 2.01（其中三場芬威主場先發的防禦率更低至 1.10）。