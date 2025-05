貝羅芬威球場先發防禦率僅1.10！　紅襪完封遊騎兵奪勝

▲紅襪先發貝羅(Brayan Bello)目前在主場防禦率為1.10,手感火熱。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間9日上午,波士頓紅襪主場交手德州遊騎兵,紅襪先發貝羅(Brayan Bello)本戰雖然投出生涯新高5次保送,但他仍力繳4.2局無失分的及格表現,紅襪最終5比0完封遊騎兵;值得一提的是,貝羅本季在主場防禦率只有1.10,尤為亮眼。

2局下半主場紅襪率先發動攻勢,史托瑞(Trevor Story)先是靠著遊騎兵先發萊特(Jack Leiter)暴投攻進球隊第1分,隨後杜蘭(Jarren Duran)再靠著內野滾地球護送三壘跑者回來得分,紅襪2比0擴大優勢。

接著紅襪打線在5至7局再度發力,5局下半主將迪佛斯(Rafael Devers)在1出局三壘有人時擊出適時安打,紅襪3比0持續領先;6局下半捕手納瓦耶茲(Carlos Narváez)敲安助隊再下一城,紅襪將領先分差擴大至4比0。

