威廉斯滿壘飆關鍵三振、艾斯卡拉再見犧牲打　洋基4比3氣走教士

▲洋基威廉斯（Devin Williams）延長第10局飆出重要三振化解危機。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間8日上午，紐約洋基主場交手聖地牙哥教士，比賽中一直處於落後的洋基憑藉著貝林傑（Cody Bellinger）、葛里沙姆（Trent Grisham）輪番開轟扳平比數逼出延長賽；延長賽威廉斯（Devin Williams）先是在關鍵時刻送出三振化解危機，隨後代打的艾斯卡拉（J.C. Escarra）更是擊出生涯首支再見高飛犧牲打，攻防雙向奔赴的洋基最終4比3逆轉奪勝。

4局上半客隊教士靠著梅里歐（Jackson Merrill）的陽春砲1比0先馳得點，而主場洋基打線前6.1局遭教士先發席斯（Dylan Cease）上演0安打完全鎖死，直到7局下半1出局後條紋軍才迎來轉機，貝林傑鎖定席斯98英哩偏高速球，一棒夯出右外野助隊1比1追平，洋基突破被無安打的窘境，席斯投完6.2局後也因傷被換下場休息。

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8局上半客隊教士攻勢再起，梅里歐適時安打外加柏格茲（Xander Bogaerts）的高飛犧牲打讓他們進帳2分，教士3比1超前；8局下半教士後援亞當（Jason Adam）表現失常，洋基葛里沙姆把握機會擊出右外野方向追平兩分砲，雙方3比3進入延長賽。

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10局上半洋基推出威廉斯登板救援，威廉斯一上來先三振教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr），隨後威廉斯控球走鐘，先後丟保送與觸身球讓教士2出局攻占滿壘，但威廉斯不慌不忙，用一記極品變速球三振柏格茲，化解失分危機。

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10局下半洋基先是靠著滾地球1出局進佔3壘得分大門，緊接著代打的艾斯卡拉擊出左外野深遠飛球形成再見高飛犧牲打，終場洋基4比3逆轉贏球、收下系列賽2連勝。

「這是我永遠不會忘記的時刻，」艾斯卡拉賽後高興說道，「這是你小時候夢想的情景，而現在就在我眼前真實上演。」

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「我們打得很拼，很有韌性，」葛里沙姆接著表示，「這系列賽展現了我們更衣室裡每個人的實力；我們一直奮戰，每一場比賽我們都曾落後，但也不斷反擊，我們一直有機會，能贏下最後兩場真的意義重大。」

10局上半投出招牌變速球球讓柏格茲揮空三振，化解滿壘危機的威廉斯揮拳大吼兩聲，威廉斯提及當下腦中一片空白，需要看影片才能回顧當時發生了什麼，「那是一個重要的時刻，知道嗎？」威廉斯說，「能夠不失分脫困，我就知道我們會完成比賽，然後真的就做到了。」