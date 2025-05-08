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6局失1分再繳優質好投　巨人雷伊連8場先發不敗創隊史33年紀錄

▲舊金山巨人王牌右投雷伊（Robbie Ray）本戰先發6局僅失1分，率隊奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲舊金山巨人王牌右投雷伊（Robbie Ray）本戰先發6局僅失1分，率隊奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間8日上午，舊金山巨人客場挑戰芝加哥小熊，巨人王牌右投雷伊（Robbie Ray）全場繳出6局僅失1分的優質先發，率隊3比1擊敗小熊；巨人2勝1敗拿下系列賽勝利，戰績提升至24勝14敗。

1局上半巨人打線早早發動攻勢，弗洛雷斯（Wilmer Flores）在兩出局1、3壘有人時把握機會擊出右外野安打，巨人1比0取得領先；4局上半巨人軍攻勢再起，韋德（LaMonte Wade Jr）的二壘安打與科斯（Christian Koss）的適時一擊幫助球隊再添2分，巨人將比分改寫至3比0。

巨人先發雷伊前面3局雖然花了65球，但力保不失，之後也越投越順，4到6局只用了33球，最後12位打者中解決了10人；雷伊僅在4局下半因阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的長打丟了1分，最終巨人3比1贏球，雷伊拿下賽季第5勝，連8場先發不敗延續佳績。

「他一登板，我們就覺得勝算很大，」巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後受訪時表示，「儘管整季表現都很穩，他看起來還是在持續進步。」

賽後雷伊達成個人先發連8場不敗的佳績，成為巨人自1992年史威夫特（Bill Swift）開季前11場先發不敗以來，首位投手前八場比賽中保持不敗。

「只要球隊能在我先發時贏球，就很開心，無論我個人是否拿勝投，我每次上場都只是想盡力給球隊贏球的機會，撐到被換下前盡量不失分，」雷伊說道。

關鍵字： MLB舊金山巨人芝加哥小熊雷伊

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