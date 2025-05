6局失1分再繳優質好投　巨人雷伊連8場先發不敗創隊史33年紀錄

▲舊金山巨人王牌右投雷伊(Robbie Ray)本戰先發6局僅失1分,率隊奪勝。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間8日上午,舊金山巨人客場挑戰芝加哥小熊,巨人王牌右投雷伊(Robbie Ray)全場繳出6局僅失1分的優質先發,率隊3比1擊敗小熊;巨人2勝1敗拿下系列賽勝利,戰績提升至24勝14敗。

Six strong innings from Robbie Ray propel the @SFGiants to a series win in Chicago. pic.twitter.com/pyDsjYtc79