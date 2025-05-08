幽靈指叉再發威！千賀滉大6局好投奪第4勝　防禦率緊追山本由伸

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

紐約大都會投手千賀滉大於美國時間5月7日（台灣時間8日）客場對響尾蛇之戰，先發6局僅被擊出2支安打、無失分，奪下4次三振、送出5次四壞球與1次暴投，成功拿下本季第4勝（2敗）。

他此戰面對22名打者，共投出86球，最快球速達97.2英里（約156.4公里）。目前他已投滿規定投球局數，防禦率1.16暫列國家聯盟第2位。大都會終場以7比1勝出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

千賀從第一局開始控球便略顯不穩，首名打者台美混血洛爾（Corbin Carroll）獲得四壞球保送，不過捕手（Luis Torrens）成功阻殺對方盜二壘。2局再次保送首名打者，並在一出局一壘有人情況下，被托馬斯（ Alek Thomas）擊出二壘打，危機一觸即發。但中外野手泰勒（Tyrone Taylor）回傳，游擊手林多（Francisco Lindor ）接球傳回本壘，托倫斯在本壘漂亮地將跑者觸殺出局，守下這一局。

第3局開局同樣連續保送兩位打者，但他成功迫使第三棒史密斯（ Pavin Smith）擊出二壘滾地雙殺打，巧妙脫困。

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

第4、5局，千賀三上三下毫無破綻。第6局球隊靠索托（Juan Soto 和）擊出第6轟陽春炮先馳得點。雖然該局又被卡洛爾擊出一壘內野安打，但隨後冷靜處理後續打者，再次完成無失分。

千賀此戰總共投了89球，其中48球是好球，整體好球率僅為53.9%，控球明顯不夠穩定，但關鍵時刻靠他擅長的幽靈指叉球壓制打者，讓他本季第4度繳出「無失分先發」好表現。

國聯防禦率榜首目前是道奇的山本由伸，防禦率僅0.90。接下來大都會將在5月23日（台灣時間24日）起在主場與道奇進行三連戰，6月2日（台灣時間3日）起則於洛杉磯客場交手四連戰。

這不僅是大都會要為去年國聯冠軍賽的敗仇復仇，更有機會見到千賀與山本或佐佐木朗希上演日本王牌投手同場較勁，與大谷翔平的對決也備受期待。