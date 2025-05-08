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大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平投手終於全面啟動。在美國時間5月6日（台灣時間7日）對馬林魚的比賽中，他擊出本季第10轟全壘打，並累積第10次盜壘成功，以生涯最快速度完成連續5年「10轟－10盜」紀錄。去年他以「50轟－50盜」達成空前壯舉，隨著他本季的投手復出計畫同步推進，外界開始期待大谷挑戰只有他能做到的異次元紀錄──「40轟－40盜－40三振」。

全壘打＋盜壘雙十達成　創MLB今季最速紀錄

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昨比賽第6局、球隊落後一分時，大谷第三打席，面對馬林魚左投維內齊亞諾（Anthony Veneziano）的第一球便完美擊中，球直飛右外野看台二樓，飛行距離403英尺（約122.8公尺），連兩場開轟。

大谷賽後謙虛表示，「那種（超大號）全壘打不是每次都能打出來。若強求那樣的擊球，反而會讓打擊變得侷限。但只要打擊內容好，自然會有球以適當角度飛出去，即使剛好，也能變成全壘打。」

這是道奇本季第36場比賽，大谷的「10轟－10盜」是目前大聯盟最快達成者。根據MLB官網資料，這是自2005年金鶯隊羅伯茲（（Brian Roberts））以來，20年來第12位達成此紀錄的球員。依照目前的節奏推算，大谷有望完成「47轟－47盜」，連兩年達成歷史性的「40－40」將不成問題。

「打擊＋盜壘＋奪三振」備受期待

在打者成績領先群雄之際，外媒紛紛聚焦大谷的「三刀流」潛力。除了全壘打與盜壘，媒體更期待他回歸投手丘後，能以三項指標──40轟、40盜、40奪三振達成前所未有的「40－40－40」壯舉。

美國媒體《LAFB》指出，「如果不是大谷去年已將標準大幅提高，他今年的成績本身已夠歷史級。」同時強調，「若大谷能順利回到投手丘並維持精英水準，他就有可能創下40轟、40盜、40K的全新數據里程碑。」

就連印度老牌英文報《印度時報（Times of India）》也跟進報導，「若他以投手身份復出，便有可能締造罕見紀錄。未來大谷翔平將有何等表現，值得關注。」

遠超貝比魯斯　打造全新三拍子模式

即使是傳奇的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），其生涯單季最多盜壘也僅止於1921與1923年的「17次」。相較之下，大谷的「打擊－跑壘－投球」模式，已遠遠超越過往歷史架構。

儘管大谷的投手復出時間較原先預期延後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示「應該會在明星賽之後」，也就是7月中旬過後。根據數據，大谷每9局可奪下約11.36次三振，平均每局超過1次。只要在球季最後兩個半月投滿40局，達成40次奪三振將是水到渠成。

關鍵字： 大谷翔平MLB三刀流紀注紀注

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