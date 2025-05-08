繼續下剋上！尼克連2戰上演20分大逆轉　次輪2比0領先綠衫軍

BRUNSON HITS TWO FREE THROWS.



BRIDGES TAKES THE BALL AWAY.



KNICKS TAKE 2-0 SERIES LEAD. pic.twitter.com/NbyRwQri9O — NBA (@NBA) May 8, 2025

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍塞爾提克在東區準決賽G1慘遭20分逆轉，今（8）日G2繼續在主場作戰，第3節一度拉開20分領先，決勝節卻再次砸鍋，命中率低迷的一哥坦圖（Jayson Tatum）曾率隊要回1分領先，但他在最後2.1秒發生致命失誤，遭到布里吉斯（Mikal Bridges）抄截，尼克連2場上演20分大逆轉，以91比90在系列賽取得2比0。

次輪G1上演不可思議20分大逆轉的尼克，G2開局前8分鐘僅拿4分，單節只有13分進帳，這是他們自2003年以來季後賽首節得分新低。塞爾提克此戰迎回前役下半場因病退場的當家長人波辛基斯（Kristaps Porzingis），他在首節剩下2分39秒時首次登場，手感不佳的一哥坦圖則提前回到板凳席，打破他通常打滿整節的慣例。

首節雙方形成「防守戰」，尼克單節23投6中，整體命中率僅26.1%、三分8投1中，塞爾提克則是25投10中、三分10投3中，雙方最大的差距在於綠衫軍搶下6個進攻籃板，尼克只有3個，波士頓取得24比13、11分領先。

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去年FMVP布朗（Jaylen Brown）前2節飆出17分，尼克幾乎對他毫無辦法，幫助波士頓拉開50比41、9分領先，但他的搭檔坦圖持續低迷，上場21分鐘，7投1中僅拿2分。這是一個高強度、肢體對抗激烈的上半場，雙方進攻節奏都尚未進入狀況。

▲尼克連2場上演20分大逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾提克第3節拉開比分差距，坦圖開局連下5分，波辛基斯也找回手感，展現能裡能外的身手，在他最後4分05秒爆扣得手後，綠衫軍領先達20分，不過他們接下來3分12秒未能得分，尼克打出8比0反擊，波士頓帶著73比61進入決勝節。

尼克決勝節再次展開逆襲，前3節得分掛蛋的「鐵人」布里吉斯找回準星，前6分多鐘猛砍14分，布朗森也跳出砍三分，在明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）完成三分打，布朗森在中距離與籃下連續拿分，打出一波28比13反擊，將比數反超為89比87。

眼看G1的劇本就要重演，綠衫軍一哥坦圖挺身而出，站上罰球線拿下兩分，接著再切入灌進兩分，塞爾提克要回90比89、1分領先。隨後塞爾提克將布朗森送上罰球線，他兩罰俱中，尼克91比90領先，坦圖執行最後一擊發生致命失誤，遭到布里吉斯抄截，尼克終場就以91比90連2戰上演20分下剋上逆轉秀。