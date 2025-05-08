菊池雄星一勝難求　美媒：那顆讓大谷無解的球去哪了？

▲菊池雄星。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯天使隊左投菊池雄星，開季至今一勝難求目前仍未能迎來勝利。對此，美國天使隊專門媒體《Halo Hangout》記者帕雷洛（Stephen Parello）指出問題所在。

帕雷洛評論道，「那顆讓大谷翔平也束手無策的新球種，如今完全看不到了。休賽季的努力難道全白費了嗎？經歷五年半的低潮，這位日本左投上季在從多倫多藍鳥轉戰休士頓太空人後重生。他減少速球使用、削減曲球比例、增加滑球，並改變投球位置，透過三大調整登上新高峰，在賽季後段60局中繳出防禦率2.70的佳績。天使隊對此充滿信心，因此給予他豐厚待遇。」

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菊池以新王牌之姿加入天使隊，春訓期間致力於練習「橫掃球（Sweeper）」，取代滑球作為決勝球種。在與道奇的春訓比賽中，他的Sweeper威力十足，讓大谷翔平無法應對，甚至三振強打者威史密斯（Will Smith）。

然而帕雷洛指出，「雖然該球種在少數樣本中效果驚人，但例行賽中實際投出的次數卻只有11球，只佔總投球數的1.7%。其揮空率達33%，被打擊率為0，預期被打率僅0.040，並拿下一次三振。Sinker（伸卡球）也僅投出3球，使用頻率過低。」

相對地，其他球種的表現卻不理想。四縫線速球的被打擊率高達.348，被長打率.500；曲球被打率.300，被長打率.700；滑球雖表現較佳，但仍被打率.217，被長打率.370；變速球則為被打率.250，被長打率.406。

「目前為止的7場比賽，菊池的防禦率為4.21、FIP為5.04，三振率（K/9）僅8.17，創下他美職生涯最差紀錄，與球迷期待的王牌水準相去甚遠。最大問題是，他不像去年那樣能有效製造揮空。」

帕雷洛進一步表示，「若他最終能運用兩種具變化差異的球種，並增加Sweeper的使用頻率，應能發揮出超乎預期的效果，也能進一步提升他原本就具威力的滑球表現。」

「這樣的投球組合變化，有可能成為他進化的關鍵一步。希望他能展現出球迷們引頸期盼的王牌級表現。」帕雷洛最後總結，並對這位尚未開胡的日本左投送上鼓勵與期待。