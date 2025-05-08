曾執教林書豪！前湖人球星遭控性侵未成年少女　律師聲明喊冤

▲前湖人球星兼總教練史考特捲入性侵醜聞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前湖人球星兼主帥史考特（Byron Scott）驚傳捲入性侵醜聞！一名女子指控他在1987年湖人參訪活動期間，性侵年僅15歲的自己，當時史考特則是26歲。這起訴訟由《ESPN》揭露，史考特律師坦承雙方曾有性接觸，但辯稱「以為她已成年」。

這起訴訟最早於2022年12月在加州提出，並依據當地一項臨時法條得以追溯提告未成年性侵案，當時允許原告匿名訴訟。今年5月1日原告律師正式修改訴狀，將史考特「實名」列為被告，控告他性侵與非法禁錮。

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根據訴狀內容，事件發生於1987年夏天，地點為洛杉磯坎貝爾霍爾高中（Campbell Hall High），原告當時正參加學校暑期課程。湖人隊造訪拍攝籃球教學影片，並與學生及教職員互動，史考特趁機將原告帶至一間上鎖的清潔工儲藏室性侵。

▲台裔控衛林書豪曾在史考特麾下打球。（圖／達志影像／美聯社）

史考特律師鮑爾邁斯特（Linda Bauermeister）發表聲明指出，史考特並不否認雙方有過性接觸，但強調他始終相信對方已年滿18歲，「我們的當事人對這項指控感到震驚與痛心，直到35年後才得知對方另有主張。」

根據訴狀，史考特案發時已婚，與前妻安妮塔（Anita Scott）育有3名子女，兩人於2014年離婚。法院去年8月已裁定史考特可被公開身分，原告律師則於上周正式提交修正起訴書。

該案也將坎貝爾霍爾高中列為共同被告，指控學校未盡保護學生之責。原告要求陪審團審理，並索賠超過2萬5000美元，包括損失薪資與律師費，尚待校方回應。

史考特是湖人「Showtime時代」的主力得分後衛，1985、1987與1988年隨隊奪冠，1987-88賽季場均攻下21.7分為生涯最佳。他退役後從1998年至2016年擔任NBA教練，曾執教湖人並與已故巨星布萊恩（Kobe Bryant）共事，台裔控衛林書豪也曾在他的麾下打球。

史考特目前在菲律賓執教，並與實境節目《籃球嬌妻》成員古鐵雷斯（Cece Gutierrez）再婚。

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