勇士天王柯瑞傷勢狀況曝！至少缺陣1周　西區準決賽G5前難回歸

▲柯瑞左腿拉傷退場,勇士確認至少缺陣一週。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)在與灰狼的季後賽首戰拉傷左腿腿筋,經診斷為1級拉傷,將至少缺陣1周,確定無法出戰西區準決賽前4場。他的缺席為勇士此輪系列賽增添巨大變數,主帥柯爾(Steve Kerr)坦言,「我們不能去想太遠,只能一場一場拚。」

The Warriors expect Stephen Curry to miss at least one week with the Grade 1 left hamstring strain, sources tell ESPN. An exact return will be based on how their All-NBA guard responds to rehab with his first muscle strain. https://t.co/PWhFWz2sEQ