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勇士天王柯瑞傷勢狀況曝！至少缺陣1周　西區準決賽G5前難回歸

▲▼勇士天王柯瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞左腿拉傷退場，勇士確認至少缺陣一週。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）在與灰狼的季後賽首戰拉傷左腿腿筋，經診斷為1級拉傷，將至少缺陣1周，確定無法出戰西區準決賽前4場。他的缺席為勇士此輪系列賽增添巨大變數，主帥柯爾（Steve Kerr）坦言，「我們不能去想太遠，只能一場一場拚。」

柯瑞是在G1次節剩下8分48秒時，切入拋投後突然抓住左腿，短暫停留場上29秒後主動請求退場，隨即返回休息室並未再回歸，最終僅打13分鐘攻下13分。勇士最終以99比88拿下系列首勝，但代價不小。

根據勇士球團公布的消息，柯瑞已於當地時間周三接受核磁共振（MRI）檢查，確認為左腿1級腿筋拉傷，將在1周後重新評估。消息人士透露，這是柯瑞生涯首度腿筋受傷，他的復出時間將取決於復健進度。

考量G1至G4間僅有1天休兵，柯瑞最快也得等到5月14日的第5戰才能回歸，距離他受傷剛好滿8天；之後G6與G7則分別落在5月18日與21日。

▲勇士巴特勒、柯瑞，灰狼艾德華茲。（圖／路透）

▲柯爾強調勇士無法期待柯瑞提前歸隊，「只能一場一場打」。（圖／路透）

柯爾強調球隊不會期待柯瑞提前復出，「柯瑞什麼時候回來，就什麼時候回來。我們現在只專注在明天的比賽，然後再往下看。」

勇士季後賽歷來在沒有柯瑞的情況下戰績為9勝3敗，但這將是他自2018年西區準決賽以來首度缺席季後賽比賽。柯爾坦言，那時勇士陣容豪華，有杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）撐場，如今情況不同。

「當時的差別是，我們擁有歷來最強的NBA陣容之一，」柯爾說，「所以能承受柯瑞的缺陣。但這是一個提醒，你必須知道怎麼在沒有最佳球員的情況下贏球，而我們第1戰就是個好例子。」

「這一切都是因為柯瑞，」柯爾動情表示，「他就像馬刺的鄧肯（Tim Duncan）、芝加哥的喬丹（Michael Jordan），沒有他，我們什麼都不是。」他說，全隊都想為柯瑞而戰，不需要他多說一句話。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Stephen Curry

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