勇士繼續「下剋上」？NBC專家全看好灰狼　蟻人準備閃耀次輪

▲《NBC 體育》3位專家都看好灰狼出線。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

過去3場分區準決賽G1都上演「下剋上」的戲碼，且3支落敗的高順位隊伍例行賽都拿下超過60勝，最後一組登場的灰狼與勇士分居6、7種子，《NBC 體育》3位專家都看好灰狼出線，其中兩人預測系列賽6場結束，更有一人預估明尼蘇達5戰「收工」。

勇士歷經搶七大戰淘汰火箭後，今（7）日隨即趕望明尼蘇達主場出戰西區準決賽G1，灣區大軍能否延續溜馬、尼克和金塊G1「下剋上」的劇本，備受矚目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇士兩大核心柯瑞、格林力拚第5冠。（圖／路透）

《NBC 體育》列出此系列賽的兩大看點，首先是勇士最擅長的五小陣容，將面臨灰狼巨塔陣線的全面考驗。灣區在首輪常用柯瑞、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、希爾德（Buddy Hield）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green），這套陣容淨效率值+13.9。

但此輪面對「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）坐鎮禁區，先發陣容龐大的灰狼，勇士恐怕難以招架。教頭柯爾（Steve Kerr）可能安排巴特勒對位「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）、格林對位藍道（Julius Randle），或互換任務，但誰能守住戈貝爾？

▲灰狼巨塔戈貝爾曾遭勇士悍將格林鎖喉。（圖／CFP）

在對湖人的系列賽，當對手打小球時，戈貝爾大殺四方，特別是關門戰。柯爾可能讓魯尼（Kevon Looney）上陣抗衡戈貝爾，但這樣會導致其他對位變得不利，且會犧牲進攻空間。

《NBC 體育》指出，灰狼的防守強度接近火箭，但由「蟻人」領軍的明尼蘇達進攻火力更為致命。如果藍道延續首輪狀態，勇士將面臨極大挑戰。

另外，格林與戈貝爾的「舊怨新仇」也備受關注，格林曾因對戈貝爾「鎖喉」而遭禁賽，這兩位防守大將是否能在進攻端成為球隊的「X因子」，將左右局勢。

▲灰狼新生代巨星艾德華茲被看好在次輪大展身手。（圖／達志影像／美聯社）

以下為專家預測

《NBC體育》賭盤首席分析師克勞徹（Jay Croucher）— 灰狼 4:2 勝出

「灰狼就像是能得分的火箭。他們也有高度、速度與運動力，但艾德華茲比格林（Jalen Green）更具威脅。」

《NBC體育》賭盤分析師丁西克（Drew Dinsick）— 灰狼 4:1 勝出

「勇士有柯瑞和豐富經驗，但從對位來看不利，加上剛歷經一輪消耗戰，氣力恐不足。明尼蘇達看起來會乾淨俐落地拿下這一輪。」

《NBC體育》首席NBA記者赫林（Kurt Helin）— 灰狼 4:2 勝出

「季後賽開打前我原本看好勇士闖進西區決賽，但看了灰狼與勇士首輪比賽後改變想法。艾德華茲已準備好成為系列賽最亮眼的球星（對不起了，Steph），灰狼全面的防守與身材優勢將讓勇士頭痛。」