運動雲

>

勇士繼續「下剋上」？NBC專家全看好灰狼　蟻人準備閃耀次輪

▲▼灰狼艾德華茲、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲《NBC 體育》3位專家都看好灰狼出線。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

過去3場分區準決賽G1都上演「下剋上」的戲碼，且3支落敗的高順位隊伍例行賽都拿下超過60勝，最後一組登場的灰狼與勇士分居6、7種子，《NBC 體育》3位專家都看好灰狼出線，其中兩人預測系列賽6場結束，更有一人預估明尼蘇達5戰「收工」。

勇士歷經搶七大戰淘汰火箭後，今（7）日隨即趕望明尼蘇達主場出戰西區準決賽G1，灣區大軍能否延續溜馬、尼克和金塊G1「下剋上」的劇本，備受矚目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇士柯瑞、火箭格林。（圖／路透）

▲勇士兩大核心柯瑞、格林力拚第5冠。（圖／路透）

《NBC 體育》列出此系列賽的兩大看點，首先是勇士最擅長的五小陣容，將面臨灰狼巨塔陣線的全面考驗。灣區在首輪常用柯瑞、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、希爾德（Buddy Hield）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green），這套陣容淨效率值+13.9。

但此輪面對「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）坐鎮禁區，先發陣容龐大的灰狼，勇士恐怕難以招架。教頭柯爾（Steve Kerr）可能安排巴特勒對位「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）、格林對位藍道（Julius Randle），或互換任務，但誰能守住戈貝爾？

▲勸架被鎖喉還遭NBA聯盟追加2.5萬美金罰款，灰狼戈貝爾不服將提上訴。（圖／CFP）

▲灰狼巨塔戈貝爾曾遭勇士悍將格林鎖喉。（圖／CFP）

在對湖人的系列賽，當對手打小球時，戈貝爾大殺四方，特別是關門戰。柯爾可能讓魯尼（Kevon Looney）上陣抗衡戈貝爾，但這樣會導致其他對位變得不利，且會犧牲進攻空間。

《NBC 體育》指出，灰狼的防守強度接近火箭，但由「蟻人」領軍的明尼蘇達進攻火力更為致命。如果藍道延續首輪狀態，勇士將面臨極大挑戰。

另外，格林與戈貝爾的「舊怨新仇」也備受關注，格林曾因對戈貝爾「鎖喉」而遭禁賽，這兩位防守大將是否能在進攻端成為球隊的「X因子」，將左右局勢。

▲▼湖人詹姆斯、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼新生代巨星艾德華茲被看好在次輪大展身手。（圖／達志影像／美聯社）

以下為專家預測

《NBC體育》賭盤首席分析師克勞徹（Jay Croucher）— 灰狼 4:2 勝出
「灰狼就像是能得分的火箭。他們也有高度、速度與運動力，但艾德華茲比格林（Jalen Green）更具威脅。」

《NBC體育》賭盤分析師丁西克（Drew Dinsick）— 灰狼 4:1 勝出
「勇士有柯瑞和豐富經驗，但從對位來看不利，加上剛歷經一輪消耗戰，氣力恐不足。明尼蘇達看起來會乾淨俐落地拿下這一輪。」

《NBC體育》首席NBA記者赫林（Kurt Helin）— 灰狼 4:2 勝出
「季後賽開打前我原本看好勇士闖進西區決賽，但看了灰狼與勇士首輪比賽後改變想法。艾德華茲已準備好成為系列賽最亮眼的球星（對不起了，Steph），灰狼全面的防守與身材優勢將讓勇士頭痛。」

關鍵字： 籃球NBA明尼蘇達灰狼金州勇士Anthony EdwardsStephen CurryJaden McDanielsDraymond GreenRudy Gobert

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

68勝雷霆「翻船」創10年最慘紀錄　SGA：看清楚自己是什麼料

68勝雷霆「翻船」創10年最慘紀錄　SGA：看清楚自己是什麼料

「微笑球后」曾雅妮強勢回歸！　睽違9年挺進LPGA美國公開賽

「微笑球后」曾雅妮強勢回歸！　睽違9年挺進LPGA美國公開賽

快訊／大谷翔平「幸運地」又炸裂！連兩戰開轟、本季第10發全壘打

快訊／大谷翔平「幸運地」又炸裂！連兩戰開轟、本季第10發全壘打

勇士老闆認了「交易巴特勒有風險」　豪語：他值得每一分錢

勇士老闆認了「交易巴特勒有風險」　豪語：他值得每一分錢

勇士繼續「下剋上」？NBC專家全看好灰狼　蟻人準備閃耀次輪

勇士繼續「下剋上」？NBC專家全看好灰狼　蟻人準備閃耀次輪

道奇隊內三冠王拉傷了！「西語老師」赫南德茲進傷兵名單歸期待定

道奇隊內三冠王拉傷了！「西語老師」赫南德茲進傷兵名單歸期待定

李宗賢觸身球古久保認為是好球　看林泓育開轟：不可或缺的存在

李宗賢觸身球古久保認為是好球　看林泓育開轟：不可或缺的存在

林泓育喊風大「咻咻吹」　意外平射砲締連16季開轟：我只想跑二壘

林泓育喊風大「咻咻吹」　意外平射砲締連16季開轟：我只想跑二壘

魔鷹再轟雙響！歸隊7戰炸6轟　林詩翔連14場無失分率雄鷹6比2斬龍

魔鷹再轟雙響！歸隊7戰炸6轟　林詩翔連14場無失分率雄鷹6比2斬龍

第二個山本由伸即將誕生？道奇38歲老將點出指叉球價值

第二個山本由伸即將誕生？道奇38歲老將點出指叉球價值

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門新聞

68勝雷霆「翻船」創10年最慘紀錄　SGA：看清楚自己是什麼料

「微笑球后」曾雅妮強勢回歸！　睽違9年挺進LPGA美國公開賽

快訊／大谷翔平「幸運地」又炸裂！連兩戰開轟、本季第10發全壘打

勇士老闆認了「交易巴特勒有風險」　豪語：他值得每一分錢

勇士繼續「下剋上」？NBC專家全看好灰狼　蟻人準備閃耀次輪

道奇隊內三冠王拉傷了！「西語老師」赫南德茲進傷兵名單歸期待定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1雷霆「翻船」創10年最慘紀錄　SGA淡定

2曾雅妮睽違9年挺進美國公開賽

3大谷翔平幸運地炸裂！連兩戰開轟

4勇士老闆認了「交易巴特勒有風險」

5勇士延續「下剋上」？專家全看好灰狼

最新新聞

1DFA抗癌鬥士　洋基教頭:艱難決定

2大谷翔平幸運地炸裂！連兩戰開轟

3道奇教頭曝「大家都愛金慧成」

4道奇隊內三冠王傷了！赫南德茲拉傷進傷兵名單

5勇士老闆認了「交易巴特勒有風險」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366